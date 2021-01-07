В ходе беспорядков в Вашингтоне пострадали сотрудники правоохранительных органов

Несколько сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате беспорядков в Вашингтоне. Об этом 6 декабря сообщил телеканал CNN.

По информации телеканала, несколько офицеров полиции получили ранения и, по меньшей мере, один — госпитализирован.

Ранее Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер запросила к Капитолию национальную гвардию. Сообщается, что аналогичный запрос также направила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Также сообщалось, что в США у здания Капитолия, где проходят протестные акции, началась стрельба. На данный момент там происходят столкновения между полицейскими и сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Звуки стрельбы раздавались во внутренних коридорах здания. Полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.

Ранее конгресс США был вынужден остановить дебаты по результатам выборов в американском штате Аризона после того, как демонстранты прорвались в здание Капитолия.

Действующий президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter пост, в котором призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне.

На митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне вышли несколько десятков тысяч человек. Накануне демонстрация сторонников республиканца завершилась столкновениями между протестующими и сотрудниками полиции. По меньшей мере шесть человек были задержаны.

По официальным данным голосования выборщиков, кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.