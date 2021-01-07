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Советник Трампа по России подал в отставку

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Советник действующего президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии Райан Тулли подал в отставку из-за событий в Вашингтоне. Об этом написала на своей странице в Twitter старший репортер Белого дома в Bloomberg News Дженнифер Джейкобс 7 января.

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«Райан Тулли ушел из совета национальной безопасности. Он был старшим директором по европейским и российским делам. Мне сказали, что он покинул пост на фоне вчерашних событий в Капитолии», — отметила журналистка.

Позже эту информацию подтвердил в своем Twitter журналист телеканала CNN Александр Маркардт.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что не менее четырех сотрудников Белого дома подали в отставку после беспорядков в американской столице. Среди них — руководитель аппарата первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

Также уволиться решил заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.

Ранее в этот же день американский конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

При этом заседание было прервано из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны выстрелы. Затем в здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели протестующих. Согласно последним данным, во время протестов задержали более 50 участников акции. В результате погибли четыре человека.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

Эксперты отметили, что после случившегося США не могут считать себя образцом демократии. По мнению политолога Руслана Бортника, избирательная система в Штатах себя изжила, а протесты и штурм здания конгресса только усилят раскол в американском обществе.

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