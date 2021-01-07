Четыре сотрудника Белого дома подали в отставку на фоне протестов

По меньшей мере четверо сотрудников Белого дома подали в отставку после беспорядков в Вашингтоне, передает в четверг, 7 января, телеканал Fox News.

Первой о желании покинуть занимаемую должность заявила руководитель аппарата первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. За ней заявление об уходе подали заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета.

Наконец, решение об увольнении принял заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.

«Для меня было честью работать в администрации Трампа, и я гордился политикой, которую мы проводили. Как человек, работавший в залах конгресса, я был глубоко встревожен тем, что увидел сегодня. Я немедленно покидаю свой пост», — заявил он.

В Белом доме отставку сотрудников прокомментировать отказались.

Ранее в четверг американский конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом страны.

При этом заседание было прервано из-за того, что сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны выстрелы. Затем в здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели протестующих. Согласно последним данным, во время протестов задержали более 50 участников акции. В результате погибли четыре человека.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.