В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, ее удалось стабилизировать. Об этом в среду, 28 октября, заявила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

«У нас ситуация в городе спокойная, и тот прирост заболеваемости и индексы распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже середины сентября. По ситуации, которую мы сегодня фиксируем, мы можем сказать, что нам удалось ее стабилизировать», ― сказала она в ходе заседания Мосгордумы.

Андреева также подчеркнула, что ограничительные меры, введенные в столице из-за коронавируса, себя оправдали.

Ранее, 26 октября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что темпы выявляемости коронавируса в мегаполисе снизились в 10 раз, а динамика загруженности коечного фонда уменьшилась в пять раз.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Действие социальных карт учащихся также было приостановлено. Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровели 1 158 940 человек.

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