Всем сестрам по СИЗам: что изменит переход на тотальный масочный режим

В стране придется принимать дополнительные противоэпидемические меры, если введение всеобщего масочного режима с 28 октября не принесет необходимых результатов. Об этом «Известиям» заявили в Роспотребнадзоре. Со среды все жители России согласно распоряжению ведомства должны будут носить маски — причем уже не только в транспорте, но и во всех местах общего пользования, будь то городские территории или лифты зданий. Также рекомендовано запретить ночную работу предприятий общепита и проведение зрелищно-развлекательные мероприятий с 23:00 до шести утра. Сроки действия этого постановления в Роспотребнадзоре не указали. В стране давно пора строго разобраться с ношением масок — только так можно остановить быстрое распространение инфекции, в один голос утверждают медики. А вот бизнес хватается за голову: некоторые компании уже растеряли часть клиентов с переводом 30% сотрудников на самоизоляцию, а теперь возникла угроза потери и остальных. Впрочем, в распоряжении ведомства столько непонятных мест, что в ближайшее время в Роспотребнадзор со всех сторон посыпятся обращения за разъяснениями, считают эксперты.

К барьеру

С 28 октября вступает в силу постановление № 31 от 16.10.2020 о всеобщем масочном режиме в России. Теперь все жители страны обязаны носить средства индивидуальной защиты (СИЗ), находясь в местах массового скопления, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Понятие места массового пребывания людей Роспотребнадзор взял из пункта 6 статьи 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», где под ним понимается «территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек».

Всем сестрам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В данном случае в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия определяющим является количественный показатель — одновременное нахождение более 50 человек, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что постановление не регламентирует вопросы обеспечения перчаточного режима.

— Правильное использование масок в местах, где нарушается дистанция, — в метро, торговых центрах, местах оказания социальных услуг и так далее, механически защищает человека от выдыхания и ингаляции загрязненного воздуха, который может содержать респираторные вирусы, в том числе возбудитель COVID-19, — пояснил в беседе с «Известиями» кандидат медицинских наук, директор Научного центра по вирусным инфекциям Георгий Викулов.

По его словам, эффективность использования масок доказана международными исследованиями — они снижают вирусную нагрузку.

— Дополнительная рекомендация — носить их на остановках, парковках и в лифтах, где в воздухе тоже могут содержаться капли с вирусом, — добавил он.

Всем сестрам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Миф о том, что СИЗ должны носить только заболевшие люди, чтобы не распространять инфекцию, Георгий Викулов развенчал, приведя в пример медиков — они здоровы, но носят маски, которые препятствуют проникновению возбудителей в дыхательные пути.

— Если маска не закрывает нос, значит, она не надета, — заявил он. — Во многих странах есть практика штрафов не только за отсутствие маски, но и за ее неправильное ношение.

Главный врач столичной ГКБ № 15 им. О.М. Филатова Виталий Вечорко также считает важным соблюдение перчаточно-масочного режима.

— Маски, перчатки, соблюдение социальной дистанции, использование антисептических средств — то, что поможет нам предотвратить распространение инфекции. Это эффективный способ снизить возможность заражения коронавирусной инфекцией, — отметил он.

Всем сестрам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 23:00 до 06:00 также рекомендовано запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Это значит, что изменится режим работы кафе, баров, клубов и ресторанов.

Вводимые меры помогают бороться с распространением коронавируса, однако эпидемия продолжается, подчеркнул профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

— Пиковые показатели смертности не сильно отстают от пиковых показателей заболеваемости, потому что в этот раз мы «разгонялись» не с нуля, как это было во время первой волны, — пояснил он. — Но выход на плато уже возможен, и, я предполагаю, что в Москве и России он даже может идти параллельно, не смотря на разную ситуацию в регионах.

Всем сестрам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Напомним, 27 октября оперативный штаб по профилактике и контролю распространения коронавируса отчитался, что за предыдущие сутки было выявлено 16 550 новых случаев заболевания COVID-19. Вирус унес жизни 320 человек.

В Роспотребнадзоре допустили возможность дальнейшего ужесточения противоэпидемических мер.

— В зависимости от результатов выполнения уже установленных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации вправе принять дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, — отметили в пресс-службе ведомства.

Региональная готовность

Российские регионы хоть и сообщают о соблюдении перчаточно-масочного режима, но имеют разный масштаб проблем из-за COVID-19. Наиболее серьезная ситуация с распространением коронавируса в Москве (4312 случаев на 27 октября), Санкт-Петербурге (721), Московской (496) и Нижегородской областях (396). Также в лидерах по данным на вторник Архангельская, Ростовская, Свердловская области и Краснодарский край.

Всем сестрам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Тем не менее, не все субъекты, попавшие в топ по заболеваемости, оказались готовы прислушаться к постановлению главы Роспотребнадзора. Например, как сообщил «Известиям» глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, власти города не планируют закрывать рестораны с 23:00 до 06:00. Для их посещения, а также для ночных клубов в мегаполисе по-прежнему будет функционировать система контроля, основанная на использовании QR-кодов. Как заявила руководитель пресс-службы мэра и столичного правительства Гульнара Пенькова, в городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID, а существующие цифровые методы контроля граждан обеспечивают оперативный контроль и возможность эпидрасследования в случае заболевания посетителей.

При этом «Известия» ранее писали о том, что в Москве наблюдается тенденция по увеличению числа госпитализаций. На запрос «Известий» в пресс-службе мэрии не ответили.

Всем сестрам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

А вот в Нижегородской области некоторые ограничения, предписанные Роспотребнадзором, уже действуют. В пресс-службе губернатора «Известиям» рассказали, что с 20 октября глава региона внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Согласно им, организации общественного питания с 12 ночи до 6 утра могут работать только на вынос. Кроме того, были уточнены правила использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Запрет на развлекательные мероприятия в ночное время действует и в Московской области. Согласно постановлению губернатора Андрея Воробьева, с 17 октября в зданиях и организациях региона, предоставляющих услуги общественного питания, с 00:00 до 8:00 запрещены развлекательные мероприятия. Власти субъекта также отчитываются и о проведении постоянных рейдов по ночным барам и кафе. В пресс-службе правительства области не предоставили оперативный комментарий на запрос «Известий».

Запутались в рекомендациях

Новые рекомендации Роспотребнадзора озадачили представителей бизнеса. Так, глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сказал «Известиям», что пока представители отрасли не до конца понимают, как трактовать некоторые положения постановления. Например, уточнил он, в заведениях часто имеются площадки для проведения небольших концертов, выступлений артистов и так далее. По сути, их использование может быть расценено как проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Но пока остается неясным, следует ли прекратить проведение таких мини-концертов либо необходимо полностью закрыть заведение.

Также, подчеркнул эксперт, обычно рестораны закрывают кухню в 23:00, а гости могут находиться в заведении до тех пор, пока им удобно. Как правило, уже к часу ночи ресторан оказывается пустым.

Всем сестрам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Роспотребнадзор в своем документе рекомендует закрывать заведения общепита в 23:00 и до 06:00 утра. То есть мы должны указать посетителям на выход ровно в это время? — сказал эксперт. — Если это так, то ничего хорошего ждать не стоит: такое поведение персонала будет только раздражать гостей. Они один раз столкнутся с такой практикой и уже в следующий захотят остаться дома. А для нас это будут очередные прямые потери.

Он подчеркнул, что эти моменты организация намерена прояснить с Роспотребнадзором в ближайшее время. Игорь Бухаров напомнил, что с начала второй волны коронавируса рестораны начали резко терять выручку. Например, в столице после того, как было объявлено о переходе 30% сотрудников компаний на удаленный режим в начале октября, обороты заведений сразу просели на треть. При этом эксперт затруднился объяснить, как конкретно новые рекомендации Роспотребнадзора могут отразиться на работе общепита в материальном плане. Пока делать такие прогнозы крайне сложно, сказал он.