Один для всех: почему тест на COVID делают не каждому заболевшему

Число заразившихся и переболевших новой коронавирусной инфекцией в России превысило 1,5 млн человек. И это не предел — по итогам эпидемии цифра может достичь 3 млн, уверен директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев. Но пугаться рано, считает вирусолог. Значение имеет не количество заболевших, а скорость роста распространения инфекции — а она сейчас, судя по официальным данным, небольшая. Однако в эту статистику явно попадают не все инфицированные. Больные из разных городов жалуются, что при наличии респираторных симптомов и лабораторно подтвержденного коронавируса у других членов семьи им не делают тесты на коронавирус. Одной из причин могут быть проблемы с обеспечением клинико-диагностических лабораторий расходными материалами — в распоряжении редакции имеется письмо, направленное в Министерство здравоохранения главным специалистом по клинической лабораторной диагностике Минздрава России Татьяной Вавиловой. В нем говорится о критической нехватке пробирок и других расходников.

Половина пути

Число заболевших COVID-19 в России с начала эпидемии превысило 1,5 млн человек. 25 октября оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ зарегистрировал 16 710 случаев заболевания. Состав топ-5 по заболеваемости остается неизменным как минимум месяц — с 27 сентября. По состоянию на воскресенье, в антилидерах уже традиционно идут Москва (4455 заболевших), Санкт-Петербург (709) и Подмосковье (491).

В числе регионов, побивших антирекорд, — Нижегородская (491), Ростовская (306), Архангельская (286) и Свердловская (276) области, Красноярский край (271), Воронежская область (269), Крым (255), а также Забайкальский край (236).

Накануне, 24 октября, в стране был зафиксирован 16 521 случай заболевания.

Один для всех Обсервационный центр для больных COVID-19 в легкой форме в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин

— Не исключено, что число заболевших в России с начала эпидемии превысит 2, а то и 3 млн человек. Но куда большее значение имеет не количество заболевших, а скорость роста распространения инфекции, — считает вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев. — Сейчас она очень небольшая, и это означает, что мы близки к балансу между принимаемыми мерами и распространением вируса. Это позволяет спокойно «донастраивать» наши мероприятия в большинстве регионов.

Пока спит общепит

Регионы в попытках снизить скорость распространения заболевания один за другим вводят новые правила. Так, с 26 октября с ужесточением ряда «коронавирусных» мер встретятся петербуржцы. С 23:00 до 6:00 в городе на Неве будет ограничена работа общепита (за исключением аэропортов, вокзалов и заправочных станций), а также проведение всех развлекательных мероприятий.

Всем организациям и предпринимателям требуется получить QR-код, подтверждающий выполнение требований. В городе будет усилен контроль за ношением средств индивидуальной защиты.

Работодателям в Санкт-Петербурге рекомендовано перевести на удаленку как можно больше людей и направить в комитет по промышленной политике данные по работникам старше 65 лет, которых невозможно отправить по домам. Также власти призвали воздержаться от проведения торжественных мероприятий.

Один для всех Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин

С 26 октября ограничение работы организаций общественного питания — закрытие с 22:00 до 8:00 — начнет действовать в Кузбассе. Кроме того, все общеобразовательные учреждения региона с 26 октября по 22 ноября перейдут на дистанционное обучение. Массовые и спортивные мероприятия должны будут проводиться без зрителей. А руководителям предприятий и организаций региона рекомендовано перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

В Пермском крае с понедельника меняется жизнь учреждений культуры. Театры, филармония, культурно-досуговые учреждения, а также госорганизации исполнительских искусств ограничат работу со зрителями. При этом частные театры и кинотеатры могут продолжить работу при условии соблюдения всех санитарных требований.

— Ситуация в большинстве регионов управляемая. В некоторых наблюдается довольно большой рост числа заболевших, поэтому там дело обстоит несколько сложнее. Все принимаемые меры приносят результат в среднем через две недели. Поэтому эффекта даже от самых строгих стоит ждать не раньше чем через 14 дней, — заключил Александр Лукашев.

Второй — лишний

Однако, судя по многочисленным свидетельствам людей из разных регионов, официальная статистика может не отображать реальной картины. Как выясняется, далеко не у каждого человека с респираторными симптомами берут тест на коронавирус, даже если он живет в одной квартире с родственником, у которого подтвержден диагноз.

Один для всех Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Житель подмосковного Красногорска Дмитрий заболел 10 дней назад. Незадолго до этого у его спутницы, вместе с которой они живут, выявили COVID-19 и КТ показала 27% поражения легких, рассказал он «Известиям». После этого к Дмитрию пришел врач, который сообщил, что скоро к нему приедет лаборатория, которая возьмет тест. После этого приходили и другие врачи, но тест больному так и не сделали.

— Я спросил, нужно ли мне оставаться дома, никуда не выходить. Врач ответила, что можно не сидеть, потому что «пока ничего не понятно». Никаких бумаг я не подписывал. Врач сказала, что я 14-й заболевший только на одной улице. Непонятно — то ли нет возможности делать тесты всем, то ли не хотят портить статистику, — поделился Дмитрий.

При этом ему сразу выписали «коронавирусное» лечение: антибиотик левофлоксацин, противовирусные арбидол или ингавирин, витамин Д, а также кроворазжижающее средство курантил. Вот только новый препарат от коронавируса на основе фавипиравира Дмитрий не получил — без теста он ему не полагается.

В правительстве Подмосковья в ответ на запрос «Известий» заявили, что ПЦР-исследование на новую коронавирусную инфекцию бесплатно выполняется определенным категориям граждан. В их число входят вернувшиеся из другой страны с признаками ОРВИ, внесенные в список Роспотребнадзора из-за контакта с больным коронавирусом, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония» и больные после завершения лечения от коронавируса. Исследование выполняется только по назначению лечащего врача. Что делать, если человек попадает в одну из перечисленных категорий, а врач не назначил тест, в ответе правительства региона не уточняется.

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Схожую историю «Известиям» рассказал житель Орска (Оренбургская область) Валерий. По его словам, ухудшение самочувствия он ощутил вскоре после того, как у его сожительницы обнаружили коронавирус. К Валерию пришел врач, который пообещал, что ему сделают тест. Однако больше никто так и не приехал.

— Я собирался встречать дочь в аэропорту. Теперь не знаю, как быть. Мы уже оба выздоровели, температура упала, но неизвестно, болел я коронавирусом или нет. Как и то, стоит ли мне продолжать соблюдать карантин, — задается вопросом Валерий.

Наталья и Ильдар из Уфы в сентябре больше 10 дней пролежали с температурой под 40, при этом тесты не брали вообще ни у одного из них.

— Когда у мужа температура 39 перестала падать, я позвонила в поликлинику и устроила скандал. Мужа направили на КТ и сказали: если поражение легких больше 30%, заберут в больницу. У него оказалось более 60%, и его увезли в ГКБ Демского района, где быстро поставили на ноги (за это мы им очень благодарны). Правда, у меня тест так и не взяли, — поделилась с «Известиями» Наталья.

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Специалисты, знакомые с состоянием рынка диагностики, утверждают, что тестов в России не хватает как в муниципальной, так и в коммерческой сфере. Причина — в дефиците расходных материалов.

В распоряжении «Известий» оказалось обращение главного внештатного специалиста по клинической диагностике Татьяны Вавиловой в Минздрав (документ датирован 23 октября), в котором сообщается о критической ситуации с обеспечением клинико-диагностических лабораторий расходными материалами — пробирками типа Эппендорф, наконечниками с фильтрами и без фильтров для пипеточных дозаторов. В обращении сказано, что в 37 регионах лаборатории, делающие ПЦР-тесты на COVID, оказались под угрозой приостановки работы.

— Нам крайне не хватает пластика для тестов. Лидер в этом производстве — Китай. Поэтому стоит проработать вопрос увеличения импорта из КНР, — отметил гендиректор лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев.

«Известия» направили запросы в минздравы и правительства упомянутых в письме регионов, а также в Роспотребнадзор и Минздрав РФ с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.

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Ответ пришел только из Подмосковья — в правительстве региона дефицит расходников для ПЦР-исследований не подтвердили. Все лаборатории, отметили в пресс-службе, имеют в своем составе необходимое оборудование и расходные материалы для проведения исследований со средней мощностью порядка 30 тыс. исследований в сутки.