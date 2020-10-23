Ковидный день календаря: вирусологи прогнозируют пик заболеваемости 7 ноября

Распространение коронавирусной инфекции будет нарастать в ближайшие две недели и, предположительно, к 7 ноября выйдет на плато, считают вирусологи . Показатели суточной заболеваемости могут дойти до 20 тыс. случаев. По их мнению, приостановит вспышку соблюдение мер личной безопасности: ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции и самоизоляция. Регионы один за другим вводят собственные ограничения. Так, в Ростовской области, где высокая суточная смертность, принимают точечные меры . А в Волгоградской области, всего лишь 19-й по суточному приросту больных, 30% работающих людей отправляют на удаленку.

Защита регионов

23 октября зафиксирован новый рекорд выявленных случаев заболевших COVID-19 — 17 340 за сутки, от инфекции скончались 283 человека. По числу заразившихся максимум достигнут и в Москве — 5478. В четверг в столице было 4413 заболевших — рост за сутки составил более 1000 человек .

По заболеваемости за столицей следуют Санкт-Петербург (710 новых пациентов с коронавирусом) и Подмосковье (472).

Стабильный рост по числу выявленных за сутки инфицированных COVID-19 на протяжении октября, по данным оперштаба, наблюдается в Нижегородской (366 случаев на 23 октября), Ростовской (299), Свердловской (268) и Воронежской областях (256). В первой десятке по итогам прошедших суток оказались Архангельская область (здесь зафиксировали в пятницу 263 случая), Красноярский край (259 заболевших) и Республика Алтай (219 инфицированных). При этом официальных данных о суточной смертности по Архангельской области и в Республике Алтай на этой неделе нет.

В Московской и Воронежской областях за последний день умерли по 11 человек, в Нижегородской — восемь. То же число смертей зафиксировано в Смоленской области, хотя заболели там всего 97 человек, почти в четыре раза меньше, чем в Нижегородской. В Иркутской области выявили 195 пациентов с диагнозом COVID-19, скончались девять человек.

Тревожные показатели по заболеваемости и смертности в Ростовской области. В регионе растет число заболевших и умерших. К 23 октября суточный прирост людей с выявленной инфекцией здесь достиг 299 человек, днем ранее — 297 . По смертности регион опередил Подмосковье и Нижегородскую область: 15 человек умерли 23 октября, 14–22 октября, 13–21 октября. Для сравнения: в Московской области на 472 заболевших 11 летальных случаев, а в Нижегородской — 366 заболели и восемь скончались.

Однако в Ростовской области таких жестких ограничений, которые были приняты весной, пока вводить не планируют. Об этом 22 октября заявил губернатор региона Василий Голубев . По его словам, сейчас меры носят точечный характер в тех местах, где есть угроза. А чтобы не было жестких ограничений, нужно всем вместе выдержать то, что предписывает Роспотребнадзор.

Нижегородская область останется открытой на въезд и выезд, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Власти не планируют закрывать границы региона, как это было сделано весной, заявил губернатор области Глеб Никитин . На этой неделе по его указу продлен период полной самоизоляции для людей из группы риска и ужесточены правила для заведений общепита: с полуночи до шести утра кафе и рестораны будут работать только навынос.

Ковидный день календаря3 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Регионы, не вошедшие в первую десятку по заболеваемости, тоже усиливают эпидемические меры . Так, в Забайкальском крае по распоряжению губернатора школьников переводят на дистанционное обучение и увеличивают осенние каникулы на одну-две недели. В Курской области запретили проведение культурно-массовых мероприятий с последней недели октября. Волгоградская область продлевает режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а до 1 ноября работодатели должны перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников.

Красный день

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией еще не пройден, рост продолжится и, наверное, дойдет до 20 тыс. заболевших в сутки, прогнозирует доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его мнению, максимум будет достигнут к 7 ноября.

— Рост выявленных случаев помимо природных процессов связан еще и с тем, что у нас постепенно увеличиваются объемы проводимого тестирования. В результате диагностируются и включаются в статистику те, у кого инфекция есть, но симптомов нет, — отметил Анатолий Альтштейн.

Ситуацию в Москве вирусолог назвал сложной, но не чрезвычайной. В регионах обстановка гораздо хуже, чем в столице , особенно в тех, которые входят в десятку по числу заболевших, полагает член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Алексей Куринный. По его словам, в отличие от Москвы в субъектах возникают проблемы с тестированием, оказанием помощи, нехваткой медицинских кадров и разворачиванием новых ковидных коек . Парламентарий убежден, что распространение вируса приостановит тотальное бесплатное тестирование.

Ковидный день календаря2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Сегодня, если человек заболевает, ему ставят диагноз ОРЗ. Тест на коронавирус бесплатно делают лицам старше 65 лет, людям с хроническими и сопутствующими заболеваниями и беременным. А у остальных 90% населения либо не берут анализ, либо предлагают сделать его платно, что многие игнорируют. Получается, что заболевшие живут с родственниками в одном помещении, которые не ограничены в контактах, они и распространяют таким образом инфекцию, — рассказал собеседник «Известий».

По его мнению, цена теста сейчас слишком высока.

— Один тест стоит от 2 тыс. рублей и выше, проверку раз в неделю всей семьей не каждый может себе позволить . При этом в других странах тест стоит €3–4, то есть в пределах 300–400 рублей даже в частных лабораториях, — посетовал Алексей Куринный.

Он признал, что закупка тестов ляжет бременем на бюджет регионов, но делает неутешительный вывод:

— У них выбор: либо приостановить эпидемию с помощью тотального тестирования, так как это прервет цепочку распространения вируса, либо ждать коллапса системы здравоохранения.

Вирусолог Анатолий Альтштейн призвал россиян сохранять спокойствие и не нервничать из-за стремительного распространения коронавируса.

— Подавляющее число людей заразившихся все-таки выздоравливает, а дети не заболевают тяжело. Это уже легче. Я думаю, мы выдержим эту эпидемию . Нужно вести себя максимально спокойно, понимать, что перед нами не чума и мы эту инфекцию переживем, — рассуждает специалист.

Ковидный день календаря1 Фото: пресс-служба РФПИ

Поможет в этом, по его мнению, наука.

— Медицина работает над тем, чтобы победить коронавирус, и в целом справляется с задачей : разрабатываются лекарственные средства, испытывается вакцина. Человечеству гибель не грозит, и нашей стране тоже , — резюмирует собеседник «Известий».

А чтобы защитить себя от инфекции, он призвал соблюдать рекомендованные меры: носить маски в общественных местах, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и по возможности перейти на самоизоляцию.