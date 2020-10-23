Ковидный день календаря: вирусологи прогнозируют пик заболеваемости 7 ноября
Распространение коронавирусной инфекции будет нарастать в ближайшие две недели и, предположительно, к 7 ноября выйдет на плато, считают вирусологи. Показатели суточной заболеваемости могут дойти до 20 тыс. случаев. По их мнению, приостановит вспышку соблюдение мер личной безопасности: ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции и самоизоляция. Регионы один за другим вводят собственные ограничения. Так, в Ростовской области, где высокая суточная смертность, принимают точечные меры. А в Волгоградской области, всего лишь 19-й по суточному приросту больных, 30% работающих людей отправляют на удаленку.
Защита регионов
23 октября зафиксирован новый рекорд выявленных случаев заболевших COVID-19 — 17 340 за сутки, от инфекции скончались 283 человека. По числу заразившихся максимум достигнут и в Москве — 5478. В четверг в столице было 4413 заболевших — рост за сутки составил более 1000 человек.
По заболеваемости за столицей следуют Санкт-Петербург (710 новых пациентов с коронавирусом) и Подмосковье (472).
Стабильный рост по числу выявленных за сутки инфицированных COVID-19 на протяжении октября, по данным оперштаба, наблюдается в Нижегородской (366 случаев на 23 октября), Ростовской (299), Свердловской (268) и Воронежской областях (256). В первой десятке по итогам прошедших суток оказались Архангельская область (здесь зафиксировали в пятницу 263 случая), Красноярский край (259 заболевших) и Республика Алтай (219 инфицированных). При этом официальных данных о суточной смертности по Архангельской области и в Республике Алтай на этой неделе нет.
В Московской и Воронежской областях за последний день умерли по 11 человек, в Нижегородской — восемь. То же число смертей зафиксировано в Смоленской области, хотя заболели там всего 97 человек, почти в четыре раза меньше, чем в Нижегородской. В Иркутской области выявили 195 пациентов с диагнозом COVID-19, скончались девять человек.
Тревожные показатели по заболеваемости и смертности в Ростовской области. В регионе растет число заболевших и умерших. К 23 октября суточный прирост людей с выявленной инфекцией здесь достиг 299 человек, днем ранее — 297. По смертности регион опередил Подмосковье и Нижегородскую область: 15 человек умерли 23 октября, 14–22 октября, 13–21 октября. Для сравнения: в Московской области на 472 заболевших 11 летальных случаев, а в Нижегородской — 366 заболели и восемь скончались.
Однако в Ростовской области таких жестких ограничений, которые были приняты весной, пока вводить не планируют. Об этом 22 октября заявил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, сейчас меры носят точечный характер в тех местах, где есть угроза. А чтобы не было жестких ограничений, нужно всем вместе выдержать то, что предписывает Роспотребнадзор.
Нижегородская область останется открытой на въезд и выезд, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Власти не планируют закрывать границы региона, как это было сделано весной, заявил губернатор области Глеб Никитин. На этой неделе по его указу продлен период полной самоизоляции для людей из группы риска и ужесточены правила для заведений общепита: с полуночи до шести утра кафе и рестораны будут работать только навынос.
Регионы, не вошедшие в первую десятку по заболеваемости, тоже усиливают эпидемические меры. Так, в Забайкальском крае по распоряжению губернатора школьников переводят на дистанционное обучение и увеличивают осенние каникулы на одну-две недели. В Курской области запретили проведение культурно-массовых мероприятий с последней недели октября. Волгоградская область продлевает режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а до 1 ноября работодатели должны перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников.
Красный день
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией еще не пройден, рост продолжится и, наверное, дойдет до 20 тыс. заболевших в сутки, прогнозирует доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его мнению, максимум будет достигнут к 7 ноября.
— Рост выявленных случаев помимо природных процессов связан еще и с тем, что у нас постепенно увеличиваются объемы проводимого тестирования. В результате диагностируются и включаются в статистику те, у кого инфекция есть, но симптомов нет, — отметил Анатолий Альтштейн.
Ситуацию в Москве вирусолог назвал сложной, но не чрезвычайной. В регионах обстановка гораздо хуже, чем в столице, особенно в тех, которые входят в десятку по числу заболевших, полагает член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Алексей Куринный. По его словам, в отличие от Москвы в субъектах возникают проблемы с тестированием, оказанием помощи, нехваткой медицинских кадров и разворачиванием новых ковидных коек. Парламентарий убежден, что распространение вируса приостановит тотальное бесплатное тестирование.
— Сегодня, если человек заболевает, ему ставят диагноз ОРЗ. Тест на коронавирус бесплатно делают лицам старше 65 лет, людям с хроническими и сопутствующими заболеваниями и беременным. А у остальных 90% населения либо не берут анализ, либо предлагают сделать его платно, что многие игнорируют. Получается, что заболевшие живут с родственниками в одном помещении, которые не ограничены в контактах, они и распространяют таким образом инфекцию, — рассказал собеседник «Известий».
По его мнению, цена теста сейчас слишком высока.
— Один тест стоит от 2 тыс. рублей и выше, проверку раз в неделю всей семьей не каждый может себе позволить. При этом в других странах тест стоит €3–4, то есть в пределах 300–400 рублей даже в частных лабораториях, — посетовал Алексей Куринный.
Он признал, что закупка тестов ляжет бременем на бюджет регионов, но делает неутешительный вывод:
— У них выбор: либо приостановить эпидемию с помощью тотального тестирования, так как это прервет цепочку распространения вируса, либо ждать коллапса системы здравоохранения.
Вирусолог Анатолий Альтштейн призвал россиян сохранять спокойствие и не нервничать из-за стремительного распространения коронавируса.
— Подавляющее число людей заразившихся все-таки выздоравливает, а дети не заболевают тяжело. Это уже легче. Я думаю, мы выдержим эту эпидемию. Нужно вести себя максимально спокойно, понимать, что перед нами не чума и мы эту инфекцию переживем, — рассуждает специалист.
Поможет в этом, по его мнению, наука.
— Медицина работает над тем, чтобы победить коронавирус, и в целом справляется с задачей: разрабатываются лекарственные средства, испытывается вакцина. Человечеству гибель не грозит, и нашей стране тоже, — резюмирует собеседник «Известий».
А чтобы защитить себя от инфекции, он призвал соблюдать рекомендованные меры: носить маски в общественных местах, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и по возможности перейти на самоизоляцию.