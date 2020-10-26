COVIDоносцы: найдено объяснение большого числа бессимптомников

Большое число бессимптомных носителей COVID-19 может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции. К такому выводу пришли ученые из Китая и США. При толерантности к вирусу организм прекрасно уживается с патогеном из-за слабой защитной реакции. Такие инфицированные хорошо себя чувствуют и могут даже не подозревать о своей болезни. Однако вирус еще долгое время будет жить в организме хозяина и выделяться в окружающую среду. Подобный феномен описан для туберкулеза, холеры и других инфекций. Пока это лишь гипотеза, подчеркивают исследователи. Но теория требует дальнейшего изучения, поскольку открывает массу новых возможностей для клиницистов.

Заразиться и не заболеть

Феномен бессимптомников COVID-19 изучают ученые всего мира. Преобладает теория, что иммунная система таких людей настолько эффективно борется с вирусом, что они не болеют. Однако некоторые ученые уверены, что агрессивный иммунный ответ и выделение антител — это только часть объяснения того, почему люди заражаются, но у них нет симптомов СOVID-19. Существует явление, известное как толерантность к болезням. Это состояние организма, при котором иммунная система воспринимает чужеродный антиген как собственный и не пытается отторгнуть его. В результате организм не борется с болезнью, не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у заболевшего нет симптомов.

Случаи трех пациентов с толерантностью к коронавирусу недавно описали специалисты Колледжа легочной медицины и реанимации китайской больницы общего профиля в Пекине. У всех троих подтвержден COVID-19 по тесту ПЦР. Они поступили в больницы со стойким вирусным присутствием, которое наблюдалось в течение как минимум 50 дней. Все трое были пожилого возраста — от 50 до 60 лет.

COVIDоносцы Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Zhang Yuwei

«Удивительно, но у всех трех пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония и диабет, оба из которых являются хорошо установленным фактором риска серьезности заболевания и смерти из-за COVID-19», — сказано в статье. «Несмотря на эти основные заболевания, у пациентов были минимальные симптомы или их отсутствие, но вирусное присутствие сохранялось в течение продолжительных периодов времени. Мы предполагаем, что из-за высокой толерантности к вирусу у этих пациентов развился ограниченный противовирусный и противовоспалительный ответ хозяина, который приводил к минимальным симптомам или их отсутствию. В то же время ограниченный противовирусный и противовоспалительный ответ хозяина позволил вирусу сохраняться в течение длительных периодов времени», — пришли к выводу медики.

Идеальное воспаление

Ранее свое мнение на счет толерантности к коронавирусу высказали и ученые из США. Толерантность принимает разные формы в зависимости от инфекции, сказано в их статье в Scientific American. Например, при заражении холерой, которая вызывает водянистую диарею (возможна быстрая смерть из-за обезвоживания), организм может задействовать механизмы, поддерживающие баланс жидкости и электролитов. Во время других инфекций человек способен менять метаболизм или активировать кишечных микробов.

Исследователи рассматривают бессимптомные инфекции как свидетельство того, что у людей наблюдается толерантность к болезням. К примеру, это актуально для многих из 1,5 млрд людей во всем мире, которые живут с гельминтами в кишечнике.

COVIDоносцы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Несмотря на то что эти черви — очень большие организмы, они мигрируют через ваши ткани и вызывают повреждения, у многих людей симптомы отсутствуют. Они даже не знают, что инфицированы, — цитирует издание слова профессора иммунологии в Университете Макгилла Ира Кинг (Irah King).

Ситуация с COVID-19 может быть схожа с туберкулезом: большинство заболевших — носители инфекции без видимых симптомов.

— С такими вещами, как коронавирус, я думаю, это будет очень похоже на туберкулез, когда вам нужно идеальное количество воспаления, чтобы контролировать вирус и не повредить легкие, — сообщил Scientific American иммунолог из Университета штата Мичиган Эндрю Олив.

Биологическое равновесие

Изначально феномен толерантности обнаружили в растениях, для них он хорошо охарактеризован. За последние годы стало ясно, что в случае инфекций человека это явление также играет важную роль. Среди таких заболеваний особое место занимают бактериальные и вирусные респираторные инфекции, сообщил «Известиям» и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Васин.

COVIDоносцы Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

— Организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию, — пояснил эксперт. — При определенных условиях эти две стратегии могут вступить в конфликт друг с другом. Например, иммунный ответ при попытке избавиться от патогена причиняет больший вред организму, чем сам патоген. С другой стороны, противовоспалительные реакции, направленные на возникновение толерантности к инфекции, могут привести к угнетению иммунитета и неспособности организма противостоять инфекции.

Поэтому тонкий баланс между этими двумя процессами в конечном итоге обеспечивает успешное противостояние организма болезни, считает Андрей Васин.

COVIDоносцы Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Бессимптомный носитель представляет собой своеобразное биологическое равновесие, при котором организм хозяина не в силах вывести паразита, а паразит не в состоянии преодолеть защитные силы организма и вызвать болезнь, — рассказала «Известиям» врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова. — Под действием защитных сил организма возбудитель рано или поздно погибает, и носительство прекращается.

Толерантность и мутации

Есть еще один феномен, объясняющий невосприимчивость людей к коронавирусу, полагают ученые. Люди с определенными мутациями в генах не могут заразиться коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре. «Ученые выяснили, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки», — сказано в сообщении ведомства. Однако в этом случае речь именно о невозможности заражения, а не о бессимптомном носительстве.

— Невосприимчивость к патогену — это не просто более легкое течение болезни, — отметил в разговоре с «Известиями» и.о. заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуза-участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Станислав Отставнов. — Например, в результате редкой мутации CCR5-Δ32 люди становятся невосприимчивы к ВИЧ. Более того, именно трансплантация гемопоэтических стволовых клеток от донора с подобной мутацией привела к тому, что Тимати Рэй Браун, более известный как «берлинский пациент», стал первым человеком, вылечившимся от ВИЧ.

COVIDоносцы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В случае с COVID-19 до сих пор непонятно, что определяет исход заболевания, подчеркивают ученые. И дело здесь не столько в вирусе, сколько в организме инфицированного. Если же говорить о толерантности, то сам феномен требует дальнейшего изучения, и пока делать окончательные выводы преждевременно.