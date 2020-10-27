Вирус незнания: только 23% россиян верно отвечают, что такое COVID-19

Только 23% россиян могут верно ответить на вопрос, что такое COVID-19, показал опрос «Известий». При этом около половины граждан понимают, что необходимо самоизолироваться после контакта с больным, и могут объяснить, зачем при лечении новой инфекции назначают антибиотики. Тем не менее говорить о высоком уровне осведомленности о новой инфекции не приходится, говорят специалисты. Такая ситуация сложилась в том числе из-за избытка недостоверной информации и благодаря защитному психологическому механизму отрицания, говорят эксперты.

Семь вопросов о главном

На вопрос, что такое COVID-19, верно ответили только 23% опрошенных, показал опрос среди подписчиков «Известий» в соцсети «ВКонтакте». Эти люди выбрали вариант, что так называется болезнь, которую вызывает коронавирус, или SARS-CoV-2. Таково научное название нового коронавируса, которое принято ВОЗ. Поэтому заразиться SARS-CoV-2 можно, а вот заразиться COVID-19 — то есть самим заболеванием (вирусной пневмонией) — нельзя.

О том, что при контакте с больным даже при отсутствии симптомов нужно уйти на карантин и внимательно следить за своим здоровьем, знают 45% опрошенных. 27% заявили, что никому не скажут об опасности, если попадут в такую ситуацию, и продолжат ходить на работу.

Больше всего верных ответов собрал вопрос о роли антибиотиков при лечении коронавирусной инфекции. Половина опрошенных знают, что медики используют противобактериальные препараты, чтобы подавить развитие последующей бактериальной инфекции легких.

Вирус незнания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Также 50% респондентов понимают, что коронавирус не передается через воду.

43% опрошенных уверены, что нельзя заразиться коронавирусом от домашних животных. Отчасти это правда, но только 22% знают, что были зафиксированы случаи передачи человеку инфекции от норок. 11% респондентов ошибочно полагают, что заразиться от домашних собак и кошек все-таки можно.

38% опрошенных оказались в курсе, что вакцинация от пневмококка косвенно помогает бороться с COVID-19 и спасает от сопутствующих бактериальных заболеваний. При этом 18% оказались противниками любых прививок и верят, что они провоцируют аутизм.

Любопытно, что 29% опрошенных считают, что для защиты от инфекции нужно систематически употреблять алкоголь. Но всё же 41% респондентов знают, что спиртом SARS-CoV-2 не выгнать.

Эффект выученной беспомощности

Специалисты видят две причины невысокого уровня осведомленности россиян о коронавирусе. Одна из них связана с особенностями подачи информации, вторая — с защитными психологическими реакциями, которые помогают справляться со стрессом.

— У наших граждан уровень доверия к официальной информации не всегда достаточный. При этом официальные данные, как и вся информация о коронавирусе, периодически оказываются противоречивыми. Например, представители ВОЗ сначала говорили, что маски носить бесполезно, а потом предложили запретительные меры и требование носить маски постоянно , — говорит доцент кафедры общей и социальной психологии Тюменского государственного университета Ольга Андреева.

Вирус незнания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, другая причина низкой информированности людей — в защитной реакции отрицания . Это отчасти детское поведение, которое выражается в идее, что если не верить в коронавирус, то он человека не коснется. Если же начать задумываться об угрозе, то может стать страшно. Долго жить в ситуации страха и напряжения невозможно: психика такого напряжения не выдерживает, и тогда человек уходит в отрицание, говорит Ольга Андреева.

С ней согласен психоаналитик, доцент института образования БФУ им. И. Канта (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Максим Кожемякин.

— Я не склонен оценивать респондентов как людей, которые проявляют слабую познавательную активность. Дело в том, что вокруг очень много так называемых экспертов и слишком много информации. Часто в роли этих экспертов выступают люди некомпетентные. И заблуждения, в которых находится население, скорее сформированы вот этими некомпетентными специалистами. Люди не глупы, просто они поглощают то, что им дают, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» эксперт.

Он считает, что низкая информированность — вина не опрашиваемых, а отчасти массмедиа. С другой стороны, так может проявляться склонность к фаталистическому мышлению, когда человек считает, что всё предрешено и он не может контролировать ситуацию : «Я с этим ничего не могу поделать, поэтому я делать вообще ничего не буду». В социальной психологии это называется эффект выученной беспомощности, указал Максим Кожемякин.

В том, что значительная часть опрошенных наивно верит в противокоронавирусный эффект спиртного, психологи склонны видеть симптом более глубокой проблемы.

Вирус незнания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Алкоголь как средство профилактики — это лишь внешний аспект. На самом деле под алкоголем, как и любым другим препаратом, человек скрывает аутоагрессию. Страх заболеть приводит к механизму «лучше я разрушу себя сам, чем позволю вирусу разрушить меня извне», — считает доцент Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Настасия Таболина.

Ранее аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР) оценили уровень информированности россиян о коронавирусе всего в 8%, сообщали «Известия». Опрошенные, по словам экспертов, продемонстрировали склонность к ряду заблуждений. Так, 30% из них считали, что SARS-CoV-2 боится высокой температуры и погибает, когда она превышает 26 градусов (точных данных о том, какая температура может уничтожить вирус, нет, но он выживает в теле человека при температуре выше 36 градусов). Чуть больше четверти респондентов (27%) полагали, что вирус опаснее для детей и людей молодого возраста (на самом деле — для пожилых). 22% верили, что антибиотики эффективны для профилактики и лечения новой инфекции (лекарств от коронавируса пока не разработано, больным дают лишь препараты для облегчения симптомов).