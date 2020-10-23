Замаркировались: мониторинг лекарств помешал им добраться до аптек

Миллионы упаковок препаратов, в том числе жизненно важных, застряли на складах фармпроизводителей и аптек. Причиной тому стали сбои в работе системы мониторинга движения лекарств, заявили «Известиям» представители фармсообщества . Они уверены, что программа просто не справляется с обработкой большого объема информации. В результате лекарства не успевают вовремя добраться до аптечных полок. Фармакологические объединения, дистрибьюторы и аптечные организации обратились за помощью в правительство, Совфед и Госдуму (письма есть в распоряжении «Известий»). Там пообещали не оставить проблему без внимания и подчеркнули, что сама система необходима потребителям, так как гарантирует легальность лекарственных препаратов в гражданском обороте. С этим согласны и в аптеках.

Что-то с системой

Информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) оказалась не готовой к обработке большого объема данных. На складах у фармпроизводителей и аптек собрался большой объем товаров, который невозможно пустить в реализацию, заявили представители рынка. По их словам, в результате начались сбои в обеспечении лекарствами населения.

Тревогу забили ведущие представители фармпроизводителей, дистрибьюторы и аптечные организации . 23 октября в адрес главы правительства Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина были направлены коллективные обращения этих организаций с просьбой вмешаться в ситуацию. Получение письма «Известиям» подтвердили только в Госдуме.

Замаркировались Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В обращении фармсообщества отмечается, что в настоящее время товаропроводящая цепь практически парализована. Склады дистрибьюторов и производителей, карантинные зоны аптек переполнены. Из-за этого, многим пришлось приостановить поставки продукции.

Дополнительно ситуация осложняется ростом простудных заболеваний и COVID-19. Многие препараты от ОРВИ существуют уже только в маркированном виде, а из-за неработающей системы МДЛП они находятся в дефиците. Не менее тревожна ситуация и с поставками жизненно важных препаратов.

Ответственность за работоспособность информационной системы возложена на Центр развития перспективных технологий. На запрос «Известий» в организации оперативного комментария не предоставили.

— По всем прежним нашим обращениям каких-то принципиальных решений не принималось. Потому что всегда в оппонентах выступали представители Центра, утверждавшие, что у них все прекрасно работает, система была протестирована с нагрузкой в десять раз больше предполагаемой . А возмущение якобы высказывают только недобросовестные компании, которые не хотят вводить маркировку, — заявил «Известиям» гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) Виктор Дмитриев. — Но как только систему запустили, оказалось все совсем не так. И та нагрузка, которая наблюдается сейчас, это только 10% от плановой. Либо некачественно протестировали систему, либо лукавили.

Систему маркировки ввели с 1 июля 2020 года, и по словам специалиста, сбои в ее работе стали наблюдаться с первых дней – то не было связи с оператором, то связь прерывается, то в ней теряются коды.

Замаркировались Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства, произведенного на заводе «Герофарм» Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Еще в начале июня мы сообщали в соответствующие структуры, что система к эксплуатации не готова по объективным причинам. Поэтому просили перенести ее старт на полгода, когда с ковидом разберемся. Но нас не услышали . Поэтому проблемы сейчас нарастают, как снежный ком. Только у одного производителя в настоящее время в карантинной зоне может находится 20 млн упаковок различных препаратов на сумму около 3 млрд рублей: от зеленки до онкологических препаратов, — посетовал представитель фармсообщества.

Организованная в информационной системе привязка внутреннего перемещения продукции создает серьезные неоправданные задержки производства, доходящие до трех недель, рассказал «Известиям» директор компании МНПК БИОТИКИ Ярослав Нарциссов.

— С 1 июля 2020 года весь ассортимент лекарственных препаратов нашей компании выпускается с нанесением двухмерного штрихового кода. Со стороны производителя все процессы отлажены и валидированы. Обращения в службу техподдержки ЦРПТ в ряде случаев не получают ответа . Все эти эпизоды документально подтверждены перепиской, — отметил Ярослав Нарциссов.

В ожидании потребителя

Серьезные проблемы наблюдаются и в работе аптек. Профессиональные ассоциации получают неутешительные сведения практически из всех регионов, где наметилась тенденция к росту дефицита лекарств.

— Аптечные организации обращают внимание на невозможность в некоторых случаях обеспечить даже наличие минимального ассортимента препаратов. Возрос поток жалоб населения на отсутствие лекарств, что автоматически привело к увеличению внеплановых проверок аптек и штрафов , — рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. — Отдельную тревогу вызывают задержки поставок жизненно важных лекарственных препаратов. На складах поставщиков и аптек они есть, но дойти до потребителя не могут в связи со сбоями в системе МДЛП.

Замаркировались Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Систему маркировки лекарственных препаратов, как обязательную, ввели очень рано, не протестировав ее до конца, считает исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений СОЮЗФАРМА Мария Литвинова.

— Сама маркировка только во благо населению. У нас появятся гарантии того, что препараты, которые мы покупаем в аптеках, не фальсифицированы. Однако, оператор ЦРПТ на сегодняшний день просто не готов к обработке такого количества данных . Последствия этого ужасны, особенно для представителей аптек. Мы оказываемся в ситуации, когда у тебя есть в наличии препарат, но продать его невозможно . И, сейчас очень активно работаем над решением этой проблемы с Росздравнадзором, — пояснила специалист.

По ее мнению, проблема решаема. Для этого, прежде всего, правительство должно объявить, что пока система тестируется, а значит нельзя применять штрафные санкции к фармпроизводителям и аптекам. Кроме того, нужно вводить и жесткий контроль за деятельностью ЦРПТ.

Трудности перехода

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко объясняет сложившиеся проблемы тем, что пандемия и введенные в связи с ней ограничительные меры внесли свои коррективы в работу системы маркировки .

— В нынешних условиях фармацевтическим компаниям было затруднительно выполнить требование внедрения системы маркировки с 1 июля. Именно поэтому Росздравнадзор до 1 октября 2020 года не применял административные санкции к предприятиям и организациям, которые не успели подключиться к системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Правительство смягчило сроки введения обязательной маркировки путем предоставления возможности производителям лекарств постепенного перехода к новым правилам до октября текущего года, — заявила «Известиям» сенатор.

Она также заметила, особенности такого ввода в гражданский оборот не распространяются на отдельные лекарственные препараты, для которых предусмотрены свои условия внедрения системы мониторинга. Например, это препараты от гемофилии, муковисцидоза, злокачественных новообразований и других заболеваний . Соответствующее постановление правительства будет действовать до 1 января 2021 года. Кроме того, одобрен более гибкий подход к обязательной маркировке для медицинских учреждений, которые сейчас задействованы в борьбе с COVID-19.



— Внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов дает, в том числе, потребителям возможность проверить легальность зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте. Еще, к сожалению, существует такое недопустимое явление, как вторичное появление лекарств на рынке. Когда препараты которые были выделены государством для того, чтобы бесплатно лечить больных, вдруг начинают продаваться в аптеках, — заявила сенатор.

Замаркировались Лекарства в цехе по производству физрастворов научно-производственного концерна «Эском» в Ставропольском крае Фото: РИА Новости/Денис Абрамов



Татьяна Кусайко заверила, что в Совфеде обязательно будут участвовать в решении проблемы со сбоем в информационной системе МДЛП . Сейчас необходим детальный мониторинг и анализ ситуации совместно с производителями и продавцами лекарственных препаратов.

О существующей проблеме уже слышали и депутаты Госдумы.

— Сейчас идет переходный период. Безусловно, новая система всегда требует настройки. Но, настраивать ее в период пандемии, огромного кризиса, намного сложнее. Правительство, конечно, должно срочно разобраться в этой ситуации, тем более у него есть все возможные механизмы воздействия на нее. Возможно, начало обязательной маркировки и регистрации следует отложить до следующего года, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.