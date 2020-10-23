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Замаркировались: мониторинг лекарств помешал им добраться до аптек

Фармпроизводители жалуются на сбои в системе учета препаратов
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Замаркировались: мониторинг лекарств помешал им добраться до аптек
2020-10-23 18:09:18">
2020-10-23 18:09:18
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Миллионы упаковок препаратов, в том числе жизненно важных, застряли на складах фармпроизводителей и аптек. Причиной тому стали сбои в работе системы мониторинга движения лекарств, заявили «Известиям» представители фармсообщества. Они уверены, что программа просто не справляется с обработкой большого объема информации. В результате лекарства не успевают вовремя добраться до аптечных полок. Фармакологические объединения, дистрибьюторы и аптечные организации обратились за помощью в правительство, Совфед и Госдуму (письма есть в распоряжении «Известий»). Там пообещали не оставить проблему без внимания и подчеркнули, что сама система необходима потребителям, так как гарантирует легальность лекарственных препаратов в гражданском обороте. С этим согласны и в аптеках.

Что-то с системой

Информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) оказалась не готовой к обработке большого объема данных. На складах у фармпроизводителей и аптек собрался большой объем товаров, который невозможно пустить в реализацию, заявили представители рынка. По их словам, в результате начались сбои в обеспечении лекарствами населения.

Тревогу забили ведущие представители фармпроизводителей, дистрибьюторы и аптечные организации. 23 октября в адрес главы правительства Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина были направлены коллективные обращения этих организаций с просьбой вмешаться в ситуацию. Получение письма «Известиям» подтвердили только в Госдуме.

Замаркировались
аптека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В обращении фармсообщества отмечается, что в настоящее время товаропроводящая цепь практически парализована. Склады дистрибьюторов и производителей, карантинные зоны аптек переполнены. Из-за этого, многим пришлось приостановить поставки продукции.

Дополнительно ситуация осложняется ростом простудных заболеваний и COVID-19. Многие препараты от ОРВИ существуют уже только в маркированном виде, а из-за неработающей системы МДЛП они находятся в дефиците. Не менее тревожна ситуация и с поставками жизненно важных препаратов.

Ответственность за работоспособность информационной системы возложена на Центр развития перспективных технологий. На запрос «Известий» в организации оперативного комментария не предоставили.

По всем прежним нашим обращениям каких-то принципиальных решений не принималось. Потому что всегда в оппонентах выступали представители Центра, утверждавшие, что у них все прекрасно работает, система была протестирована с нагрузкой в десять раз больше предполагаемой. А возмущение якобы высказывают только недобросовестные компании, которые не хотят вводить маркировку, — заявил «Известиям» гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) Виктор Дмитриев. — Но как только систему запустили, оказалось все совсем не так. И та нагрузка, которая наблюдается сейчас, это только 10% от плановой. Либо некачественно протестировали систему, либо лукавили.

Систему маркировки ввели с 1 июля 2020 года, и по словам специалиста, сбои в ее работе стали наблюдаться с первых дней – то не было связи с оператором, то связь прерывается, то в ней теряются коды.

Замаркировались
маркировка

Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства, произведенного на заводе «Герофарм»

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Еще в начале июня мы сообщали в соответствующие структуры, что система к эксплуатации не готова по объективным причинам. Поэтому просили перенести ее старт на полгода, когда с ковидом разберемся. Но нас не услышали. Поэтому проблемы сейчас нарастают, как снежный ком. Только у одного производителя в настоящее время в карантинной зоне может находится 20 млн упаковок различных препаратов на сумму около 3 млрд рублей: от зеленки до онкологических препаратов, — посетовал представитель фармсообщества.

Организованная в информационной системе привязка внутреннего перемещения продукции создает серьезные неоправданные задержки производства, доходящие до трех недель, рассказал «Известиям» директор компании МНПК БИОТИКИ Ярослав Нарциссов.

С 1 июля 2020 года весь ассортимент лекарственных препаратов нашей компании выпускается с нанесением двухмерного штрихового кода. Со стороны производителя все процессы отлажены и валидированы. Обращения в службу техподдержки ЦРПТ в ряде случаев не получают ответа. Все эти эпизоды документально подтверждены перепиской, — отметил Ярослав Нарциссов.

В ожидании потребителя

Серьезные проблемы наблюдаются и в работе аптек. Профессиональные ассоциации получают неутешительные сведения практически из всех регионов, где наметилась тенденция к росту дефицита лекарств.

Аптечные организации обращают внимание на невозможность в некоторых случаях обеспечить даже наличие минимального ассортимента препаратов. Возрос поток жалоб населения на отсутствие лекарств, что автоматически привело к увеличению внеплановых проверок аптек и штрафов, — рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. — Отдельную тревогу вызывают задержки поставок жизненно важных лекарственных препаратов. На складах поставщиков и аптек они есть, но дойти до потребителя не могут в связи со сбоями в системе МДЛП.

Замаркировались
аптека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Систему маркировки лекарственных препаратов, как обязательную, ввели очень рано, не протестировав ее до конца, считает исполнительный директор Ассоциации аптечных учреждений СОЮЗФАРМА Мария Литвинова.

Сама маркировка только во благо населению. У нас появятся гарантии того, что препараты, которые мы покупаем в аптеках, не фальсифицированы. Однако, оператор ЦРПТ на сегодняшний день просто не готов к обработке такого количества данных. Последствия этого ужасны, особенно для представителей аптек. Мы оказываемся в ситуации, когда у тебя есть в наличии препарат, но продать его невозможно. И, сейчас очень активно работаем над решением этой проблемы с Росздравнадзором, — пояснила специалист.

По ее мнению, проблема решаема. Для этого, прежде всего, правительство должно объявить, что пока система тестируется, а значит нельзя применять штрафные санкции к фармпроизводителям и аптекам. Кроме того, нужно вводить и жесткий контроль за деятельностью ЦРПТ.

Трудности перехода

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко объясняет сложившиеся проблемы тем, что пандемия и введенные в связи с ней ограничительные меры внесли свои коррективы в работу системы маркировки.

— В нынешних условиях фармацевтическим компаниям было затруднительно выполнить требование внедрения системы маркировки с 1 июля. Именно поэтому Росздравнадзор до 1 октября 2020 года не применял административные санкции к предприятиям и организациям, которые не успели подключиться к системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Правительство смягчило сроки введения обязательной маркировки путем предоставления возможности производителям лекарств постепенного перехода к новым правилам до октября текущего года, — заявила «Известиям» сенатор.

Она также заметила, особенности такого ввода в гражданский оборот не распространяются на отдельные лекарственные препараты, для которых предусмотрены свои условия внедрения системы мониторинга. Например, это препараты от гемофилии, муковисцидоза, злокачественных новообразований и других заболеваний. Соответствующее постановление правительства будет действовать до 1 января 2021 года. Кроме того, одобрен более гибкий подход к обязательной маркировке для медицинских учреждений, которые сейчас задействованы в борьбе с COVID-19.

— Внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов дает, в том числе, потребителям возможность проверить легальность зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте. Еще, к сожалению, существует такое недопустимое явление, как вторичное появление лекарств на рынке. Когда препараты которые были выделены государством для того, чтобы бесплатно лечить больных, вдруг начинают продаваться в аптеках, — заявила сенатор.

Замаркировались

Лекарства в цехе по производству физрастворов научно-производственного концерна «Эском» в Ставропольском крае

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов


Татьяна Кусайко заверила, что в Совфеде обязательно будут участвовать в решении проблемы со сбоем в информационной системе МДЛП. Сейчас необходим детальный мониторинг и анализ ситуации совместно с производителями и продавцами лекарственных препаратов.

О существующей проблеме уже слышали и депутаты Госдумы.

— Сейчас идет переходный период. Безусловно, новая система всегда требует настройки. Но, настраивать ее в период пандемии, огромного кризиса, намного сложнее. Правительство, конечно, должно срочно разобраться в этой ситуации, тем более у него есть все возможные механизмы воздействия на нее. Возможно, начало обязательной маркировки и регистрации следует отложить до следующего года, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.

Парламентарий также заявил, что если со стороны Госдумы потребуется какое-то законодательное решение в этом вопросе, то там будут готовы в срочном порядке принять инициативу. «Известия» направили запросы в правительство, Совет Федерации, Росздравнадзор и Минпромторг.

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