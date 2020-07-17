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Препаратное решение: обязательная маркировка лекарств не ударит по кошелькам россиян

Обязательное нанесение средств идентификации поможет повысить прозрачность рынка
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Немаркированные лекарства в исключительных случаях смогут поступать на российский рынок до 1 октября. Об этом «Известиям» сообщила руководитель управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова. Такая мера, по ее словам, исключит риски для производителей, не успевших промаркировать продукцию к 1 июля этого года, когда вступил в силу закон об обязательном нанесении на каждый препарат уникального двумерного кода. Мера если и будет применяться, то точечно для отдельных препаратов. Маркировка лекарств не приведет к росту цен и дефициту на них, заверили «Известия» и в фармацевтических компаниях.

Выиграть время

К введению обязательной маркировки большинство российских и иностранных производителей подготовились заранее, поэтому сложностей с поставками лекарств в Министерстве здравоохранения не ожидают. Возможность допуска на рынок лекарственных препаратов без идентификационного кода до 1 октября в ведомстве расценивают как дополнительную меру поддержки.

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— Она направлена на исключение сложностей у отдельных фармпроизводителей в связи с пандемией COVID-19, поэтому разрешения будут выдаваться только в исключительных случаях, производители должны будут обосновать причины несоблюдения требований об обязательной маркировке, — пояснили в пресс-службе Минздрава.

Импортные лекарства, которые уже находятся в обращении, будут поступать на российский рынок бесперебойно, отметили в Минпромторге.

— В отношении той иностранной продукции, которая обращается сейчас на российском рынке, мы достаточно спокойно смотрим на ситуацию, дефицита не видим, а риски могут возникнуть по той продукции, которая за последние два года вообще на российский рынок не поступала, — подчеркнул директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин.

А вот в сфере поставок отечественных препаратов, по его мнению, возникнет конкуренция — по большинству лекарственных форм в нашей стране созданы избыточные мощности.

— Здесь скорее сыграет роль управленческая скорость — когда и какой препарат поставить раньше в очередь производства, какой — позже, чтобы успеть к аукционам или к сезону продаж этого препарата и заработать прибыль, которую компания рассчитывает достичь, — прогнозирует Алексей Алехин.

Зарубежная активность

Наибольшую активность в системе маркировки сейчас проявляют зарубежные производители, которые спешат нанести идентификационный код на свою продукцию, рассказал «Известиям» гендиректор Центра развития перспективных технологий (оператора системы маркировки) Дмитрий Алхазов.

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— На иностранные фармкомпании приходится 70% действий в системе, — сообщил он, отметив, что с таким высоким показателем активности дефицита лекарственных препаратов россиянам точно ждать не стоит.

Система работает стабильно, а эмиссия кодов за прошедшую неделю показывает, что объем российского лекарственного рынка может при текущей динамике составлять около 8,5 млрд упаковок в год, уверен глава ЦРПТ.

Ценовая стабильность

Регуляторы в настоящее время в рекордные сроки выдают разрешения на производство лекарств, при этом цены на лекарственные препараты не повышаются, констатировали в компании «Р-Фарм».

— Наши препараты для больных коронавирусом прошли регистрацию в Росздравнадзоре и процедуры маркировки за один день, — рассказал «Известиям» директор по экономике здравоохранения компании «Р-Фарм» Александр Быков.

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Он также согласен, что перебоев с лекарственным обеспечением не будет, а с рынка исчезнет контрафактная и фальсифицированная продукция.

Коды маркировки уже нанесла на свою продукцию и подготовила к отправке в Россию и крупнейшая боснийская фармкомпания «Босналек».

— На отпускные цены такая мера никоим образом не повлияла, — подчеркнул директор по правовым и корпоративным вопросам «Босналек» Лев Думчев.

Не планирует повышать отпускные цены на лекарственные препараты и компания «Фармстандарт», рассказал ее гендиректор Григорий Потапов.

— Мы постоянно работаем над сокращением производственных издержек и оптимизацией бизнес-процессов и при выборе схемы маркировки шли по пути создания на предприятиях участков централизованной маркировки. Это позволило нам снизить себестоимость производственного процесса, — рассказал Григорий Потапов.

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Для «Фармстандарт-Лексредства» эмитировано более 35 млн цифровых кодов и значительная часть продукции уже промаркирована, уточнил он.

Гарантия здоровья

Обязательное нанесение средств идентификации повысит прозрачность рынка, так как вытеснит с него фальсификат и контрафакт, считают и в пресс-службе Минздрава.

— Это установит более честные правила конкуренции и улучшит условия для ведения бизнеса, снизив в итоге количество надзорных мероприятий, таким образом мы сможем максимально защитить интересы государства и наших граждан, — подчеркнули в ведомстве.

Для бизнеса маркировка — это возможность защиты бренда, приобретения новых лояльных покупателей, оптимизации расходов за счет внедрения электронного документооборота, добавил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Справка «Известий»

По закону о маркировке лекарств с 1 июля этого года каждый препарат маркируется уникальным двумерным кодом Data Matrix, который наносят на упаковку с лекарством.

Общая длина — 83 символа, содержащих код товара: «01» плюс 14 символов GTIN — международного кода маркировки, индивидуальный серийный номер: «21» плюс 13 символов — он генерируется оператором системы, ключ проверки: «91» плюс 4 символа и код проверки: «92» плюс 44 символа. Рекомендуемый размер кода Data Matrix — 16x16 мм.

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