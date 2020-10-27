Третья лишняя: следующая волна коронавируса может ударить по регионам

Москва, по всей вероятности, уже близка к выходу на плато — эффект от введенных ограничительных мер может проявиться в ближайшие недели, считают вирусологи. А вот в регионах, по их мнению, возможна и третья волна COVID-19. В понедельник, 26 октября, Россия побила очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом — за сутки в стране выявлено 17 347 новых случаев заражения. В Кремле заявили, что основной удар эпидемии пришелся именно на регионы. Ситуация напряженная, но она под контролем, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сложная ситуация

Утром 26 октября оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавируса в России заявил о 17 347 выявленных случаях заражения. Больше всего инфицированных — в столице (+5224), на втором месте идет Санкт-Петербург (+715). Тройку лидеров этого антирейтинга замыкает Московская область (+499).

Третья лишняя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Комментируя ситуацию, в Кремле заявили, что основной удар коронавируса пришелся на регионы, а волна ушла на восток от Москвы.

— Ситуация под контролем. Она нелегкая, она напряженная, но она под контролем, — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сложной эпидемиологическую обстановку назвал и премьер Михаил Мишустин.

—Наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано. Ситуация достаточно сложная, — сказал он на встрече с руководством Госдумы и главами фракций.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин посетил резервный коронавирусный госпиталь на территории медкомплекса в Коммунарке.

— Создано 1,2 тыс. коек. Из них — самый крупный в стране реанимационный блок на 300 коек реанимации интенсивной терапии, — цитирует градоначальника оперштаб Москвы.

Третья лишняя Мэр Москвы Сергей Собянин и главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40 ДЗМ» Денис Проценко во время посещения резервного госпиталя для лечения больных коронавирусом в Коммунарке, 26 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Максим Мишин

В столице продолжают мониторить и соблюдение мер эпидемиологической безопасности. За их нарушение 26 октября до решения суда Роспотребнадзором был закрыт концертный зал «Известия Hall».

— Выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства: не соблюдалась социальная дистанция посетителями, отсутствовали маски и перчатки, не проводилось обеззараживание воздуха, — сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

«Известия Hall» грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Удар по регионам

Сейчас уже невозможно говорить об общей тенденции распространения коронавируса для всей страны, считает вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.

— В разных регионах ситуация складывается разная: и по уровню заболеваемости, и по частоте контактов, и по погодным условиям, и по ограничительным мерам, — пояснил он. — В большинстве субъектов нет никаких факторов, которые могли бы существенно повлиять на распространение вируса: если нет ужесточения мер или если не успела наработаться иммунная прослойка, то дальнейший рост вполне возможен.

При этом в Москве за счет уже сформировавшейся иммунной прослойки, соблюдения масочного режима многими жителями и введения ограничительных мер существует возможность перелома в ближайшее время.

Третья лишняя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— То, что столица вышла на плато, вполне вероятно, — заявил вирусолог. — Однако к таким предположениям стоит относиться с осторожностью — в конце апреля мы тоже думали, что вышли на плато, но это оказалось не так.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина также считает прогнозы преждевременными.

— Пока сложно сказать, плато это или нет, — сказала она. —– Думаю, это станет понятно в ближайшие две недели.

Кроме того, не стоит исключать и возможность еще одного, третьего, витка эпидемии COVID-19, подчеркнул Александр Лукашев.

— В Москве эта волна будет, скорее всего, заметно слабее первой и второй, а вот в отдельных регионах эпидемия может принести больше потерь, чем предыдущие, — отметил специалист.

Третья лишняя Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Разнородность ситуации в разных субъектах подтверждает и Татьяна Соломатина.

— Я нахожусь сейчас в Томской области, здесь в отличие от центральной России ситуация стала ухудшаться только в конце сентября, — привела пример депутат.

Она также обратила внимание, что коронавирусом болеет не только «рядовое население», им заражаются и медики — это сокращает их штат, поэтому врачам часто не хватает рук.

При этом, по мнению парламентария, ужесточать уже действующие ограничительные меры не стоит — они уже достаточно жесткие и позволяют контролировать ситуацию.

Локализовать неприятность

Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи, в котором была разработана первая российская вакцина от коронавируса, в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что большая часть людей переносит прививку «Спутником V» без побочных эффектов. Они выявлены только у 15% привившихся — в виде повышения температуры до 38 градусов, иногда —головной боли и ломоте в мышцах, уточнил он.

Третья лишняя Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Снижение уровня антител через два-три месяца после вакцинации — нормальное явление, добавил Александр Гинцбург. В организме остаются клетки памяти, которые вырабатывают иммунный ответ на вирус. По его словам, клеточный иммунитет после применения «Спутник V» может сохраняться до двух лет.

— Все вместе (имеются ввиду отечественные и зарубежные разработчики вакцин. — «Известия»), я надеюсь, мы в течение ограниченного срока сможем локализовать эту неприятность в виде пандемии, — надеется глава НИЦ имени Гамалеи.

Третья лишняя Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Без осложнений идут и испытания вакцины Центра имени Чумакова, рассказал генеральный директор учреждения Айдар Ишмухаметов.

По его словам, в первой и второй фазах тестирования участвуют 300 человек. Планируется и третья фаза испытаний, в которой примут участие уже 3 тыс. добровольцев.