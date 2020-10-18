Собянин заявил о снижении численности пассажиров в транспорте Москвы

Московским транспортом в настоящее время пользуется примерно на миллион человек меньше, чем до перевода части москвичей на удаленный режим работы. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы видим по трафику, у нас на миллион человек снизилось передвижение по городу в общественном транспорте. И вообще, в общественном транспорте, метро, если сравнивать с прошлым годом, на 39% снижение», — отметил градоначальник.

По его словам, власти надеются добиться сокращения темпов распространения коронавируса, ограничив передвижения людей старше 65 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и учеников старших классов, которые после окончания каникул продолжат обучение в дистанционном формате.

«Не трогая экономику, создаем ограничения для тех людей, которые меньше всего влияют на занятость населения, на зарплату, на доходы. Первая группа, 65 плюс, — это около 2 млн человек. Если взять хронических больных младше 65 лет, то их около 600 тыс., школьников — миллион, и полмиллиона — это с 6-го по 11-й класс», — пояснил Собянин.

15 октября в департаменте транспорта Москвы заявили об усилении контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима жителями города на фоне роста заболеваемости COVID-19. Пассажиров без средств защиты пускать в общественный транспорт не будут.

14 октября мэр Москвы сообщал о переводе учеников московских школ с 6-го класса по 11-й классы на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября.

Отмечалось, что осенние каникулы, увеличенные до двух недель, помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19 — за последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

Осенние каникулы в школах длятся с 5 по 18 октября, действие социальных карт учащихся приостановлено с 9 октября. Такие меры Собянин называл вынужденными в связи с ухудшением обстановки по коронавирусу в городе.

В последние несколько недель в РФ и в мире фиксируется прирост новых случаев заболевания. Так, накануне в России зафиксировано14 922 новых случая COVID-19, из которых 4648 в Москве. Специалисты призывают соблюдать меры предосторожности: носить маски, перчатки и держать дистанцию.

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