В России выявили 16 550 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России зафиксировали 16 550 новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

«В России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 320 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 844 человека», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 4312.

За все время в стране выявили 1 547 774 случая заболевания, умерли 26 589 человек, выздоровел 1 158 940 человек.

Ранее в этот день эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов предположил, что в России эпидемия коронавируса завершится в 2022 году, однако это может случиться и раньше.

24 октября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — в начале весны.

По его словам, обычно от начала подъема заболеваемости ожидается максимальный рост на протяжении 28 дней, то есть двух инкубационных периодов, «поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам».

21 октября директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург выразил уверенность, что ситуация с коронавирусом в стране станет управляемой при помощи массовой вакцинации.

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