Эксперт спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса в России

В России эпидемия коронавируса завершится в 2022 году. Однако это может случиться и раньше, когда появится серьезная вакцина. Такое мнение во вторник, 27 октября, высказал эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, в прошлом руководитель Центра вирусных гепатитов СССР, президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов.

Как объяснил специалист, под серьезной вакциной он имеет в виду препарат, полностью прошедший третью фазу исследований и имеющий высокие возможности для массового производства, соощает ТАСС.

Главным критерием успеха в победе над COVID-19, по его словам, является наличие коек для тяжелобольных и оказание им профессиональной медицинской помощи. При этом Фаворов уверен, что ограничительные меры по коронавирусу работают только в случае полного закрытия городов.

«Если у вас достаточно коек, потому что вы закрыли город и перестали передавать вирус от человека к человеку, все сидят дома, то койки «вздохнули», вылечили одних и могут принимать других. Таким образом, главным единственным критерием достижения успеха является наличие профессиональной помощи тяжелым», — заключил он.

Ранее в этот же день заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала, что обострение ситуации с коронавирусом в России может произойти в феврале-марте.

Также во вторник вирусологи рассказали «Известиям», что в России ситуация с коронавирусом складывается неоднозначно, поэтому в регионах возможна даже третья волна заболеваемости.

По данным портала стопкоронавирус.рф в России на утро вторника зарегистрировано 1 531 224 случая коронавируса, скончались 26 269 человек, выздоровели 1 146 096 пациентов.

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