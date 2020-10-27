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Вирусолог допустил третью волну коронавируса в российских регионах

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Сейчас уже невозможно говорить об общей тенденции распространения коронавируса для всей страны, считает вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.

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По его словам, в российских регионах ситуация складывается по-разному, причем по многим показателям: и по уровню заболеваемости, и по частоте контактов, и по погодным условиям, и по ограничительным мерам.

«В большинстве субъектов нет никаких факторов, которые могли бы существенно повлиять на распространение вируса: если нет ужесточения мер или если не успела наработаться иммунная прослойка, то дальнейший рост вполне возможен», — сказал эксперт.

При этом в Москве, считает Лукашев, за счет уже сформировавшейся иммунной прослойки, соблюдения масочного режима и ограничительных мер существует возможность перелома в скором времени.

Кроме того, не стоит исключать и возможность еще одного, третьего, витка эпидемии COVID-19, подчеркнул вирусолог.

«В Москве эта волна будет, скорее всего, заметно слабее первой и второй, а вот в отдельных регионах эпидемия может принести больше потерь, чем предыдущие», — отметил специалист.

Разнородность ситуации в разных субъектах подтвердили и другие ученые.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Третья лишняя: следующая волна коронавируса может ударить по регионам

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