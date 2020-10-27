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Роспотребнадзор спрогнозировал обострение ситуации с COVID-19

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Обострение ситуации с коронавирусом в России может произойти в феврале-марте, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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При этом летних показателей можно ожидать только к следующему лету, отметила эксперт. Для того, чтобы эпидемия коронавируса пошла на спад, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу либо после вакцинации, либо благодаря антителам, которые образуются после перенесенного заболевания, указала она.

Также сделать человека невосприимчивым к вирусу может помочь «клеточная» память лимфоцитов, которая позволит побороть инфекцию даже тем людям, у которых нет антител, пишет «РИА Новости» во вторник, 27 октября.

В свою очередь замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусом в стране может стабилизироваться в первой декаде декабря.

При этом он отметил, что Москва быстрее выйдет на плато, чем регионы, поскольку раньше включилась в эпидемический процесс.

По последним данным, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах, при этом за минувшие сутки в России зафиксировано 17 347 новых случаев. За весь период зафиксировано более 26,2 тыс. летальных исходов, выздоровели 1 146 096 человек.

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