Прямой эфир
Сюжет:

В России за сутки выявили 17 347 случаев COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедшие сутки специалисты выявили в России 17 347 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Один для всех: почему тест на COVID делают не каждому заболевшему
К концу эпидемии в России с инфекцией могут столкнуться три миллиона человек, считают вирусологи

Больше всего новых случаев коронавируса отмечено в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).

За 24 часа зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7574 человека..

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровел 1 146 096 человек.

Ранее в понедельник сообщалось, что в России с начала распространения коронавируса провели более 57,8 млн тестов на выявление COVID-19. Под наблюдением врачей остаются 354 238 человек.

Ранее в октябре замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — в начале весны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020