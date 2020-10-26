В России за сутки выявили 17 347 случаев COVID-19

За прошедшие сутки специалисты выявили в России 17 347 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев коронавируса отмечено в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).

За 24 часа зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7574 человека..

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровел 1 146 096 человек.

Ранее в понедельник сообщалось, что в России с начала распространения коронавируса провели более 57,8 млн тестов на выявление COVID-19. Под наблюдением врачей остаются 354 238 человек.

Ранее в октябре замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — в начале весны.

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