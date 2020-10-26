В России провели более 57,8 млн тестов на COVID-19
В России с начала распространения коронавируса проведено более 57,8 млн тестов на выявление COVID-19. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Только за последние сутки в стране сделали 476 тыс. тестов на наличие коронавируса.
«В РФ проведено более 57,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 354 238 человек», — цитирует «РИА Новости» сообщение службы.
По последним данным, в России выявлено 1 513 877 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 050 летальных исходов, выздоровели 1 138 522 пациентов.
Накануне бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выразил уверенность, что заболеваемость COVID-19 в России может пойти на снижение уже к концу текущего — началу следующего года или раньше, если жители будут соблюдать противоэпидемические меры.
При этом за два дня до этого в Госдуме предложили бесплатно раздавать маски и перчатки. По мнению депутата Ярослава Нилова, такой ход позволит убедить россиян носить средства индивидуальной защиты.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой во многих регионах страны действует масочный режим, который подразумевает обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.
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