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В России провели более 57,8 млн тестов на COVID-19

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В России с начала распространения коронавируса проведено более 57,8 млн тестов на выявление COVID-19. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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Только за последние сутки в стране сделали 476 тыс. тестов на наличие коронавируса.

«В РФ проведено более 57,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 354 238 человек», — цитирует «РИА Новости» сообщение службы.

По последним данным, в России выявлено 1 513 877 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 050 летальных исходов, выздоровели 1 138 522 пациентов.

Накануне бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выразил уверенность, что заболеваемость COVID-19 в России может пойти на снижение уже к концу текущего — началу следующего года или раньше, если жители будут соблюдать противоэпидемические меры.

При этом за два дня до этого в Госдуме предложили бесплатно раздавать маски и перчатки. По мнению депутата Ярослава Нилова, такой ход позволит убедить россиян носить средства индивидуальной защиты.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой во многих регионах страны действует масочный режим, который подразумевает обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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