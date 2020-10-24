В Госдуме назвали способ заставить всех носить маски и перчатки

Бесплатная раздача масок и перчаток убедит россиян не игнорировать меры защиты от коронавируса. Такое мнение высказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика», — сказал парламентарий в интервью радио Sputnik.

Депутат напомнил, что это уже можно сделать при посещении магазинов, кафе и спортзалов.

Нилов отметил, что купить маску даже в розницу сейчас можно за три рубля. Что касается антисептиков, то, по его словам, к их использованию людей подтолкнет социальная реклама.

«Понимая, какие каналы, передачи и программы смотрят данные социальные группы, в этих передачах надо усилить пропагандистские меры, направленные на сохранение здоровья именно этой категории людей», — сказал он.

Из-за сложной эпидемиологической обстановке во многих регионах России действует масочный режим, подразумевающий обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что россияне в октябре стали покупать защитные маски в шесть раз чаще, чем в апреле.