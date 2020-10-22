Прямой эфир
Сюжет:

Россияне в октябре стали покупать маски в шесть раз чаще по сравнению с апрелем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне в октябре покупают защитные маски в шесть раз чаще, чем в апреле, а антисептики и перчатки — реже на 67% и 19% соответственно. Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных в РФ, IT-компании «Платформа ОФД».

Повезет с масками и перчатками: регионы вводят новые ограничения из-за COVID-19
Местные власти пытаются сдерживать распространение вируса, не прибегая к тотальным запретам

При этом, по данным аналитиков, средний чек покупки медицинских масок — 105 рублей, что на 74% ниже, чем в апреле, передает ТАСС.

«Резкий рост частоты покупок масок по сравнению с апрельскими показателями связан с тем, что этот товар уже стал необходимой частью потребительской корзины домохозяйств. Привычка носить маски — обыденность, которая прочно входит в современную жизнь», — говорится в исследовании.

Средний чек покупки перчаток в октябре оказался на уровне 119 рублей, на 20% выше, чем в апреле. Число покупок — ниже на 19%.

По мнению экспертов, это связано с тем, «что уровень ковид-напряженности в апреле был заметно выше, чем в октябре», что и показывало более высокие уровни продажи этого средства индивидуальной защиты.

Кроме того, средний чек покупки антисептиков составил в октябре 243 рубля, что на 39% ниже, чем в апреле. Число покупок оказалось ниже на 67%.

На это, как считают аналитики, повлияла широкая доступность санитайзеров в общественных местах, транспорте, по месту работы.

Психолог Сергей Ланг 14 октября рассказал о типичных нарушителях масочного режима. В первую группу специалист включил подростков, которые не верят в пандемию и отказываются носить средства индивидуальной защиты. Ко второй категории психолог отнес взрослых людей, которые не реализовали себя и имеют огромное количество проблем как в личных отношениях, так и в карьере.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020