Россияне в октябре стали покупать маски в шесть раз чаще по сравнению с апрелем

Россияне в октябре покупают защитные маски в шесть раз чаще, чем в апреле, а антисептики и перчатки — реже на 67% и 19% соответственно. Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных в РФ, IT-компании «Платформа ОФД».

При этом, по данным аналитиков, средний чек покупки медицинских масок — 105 рублей, что на 74% ниже, чем в апреле, передает ТАСС.

«Резкий рост частоты покупок масок по сравнению с апрельскими показателями связан с тем, что этот товар уже стал необходимой частью потребительской корзины домохозяйств. Привычка носить маски — обыденность, которая прочно входит в современную жизнь», — говорится в исследовании.

Средний чек покупки перчаток в октябре оказался на уровне 119 рублей, на 20% выше, чем в апреле. Число покупок — ниже на 19%.

По мнению экспертов, это связано с тем, «что уровень ковид-напряженности в апреле был заметно выше, чем в октябре», что и показывало более высокие уровни продажи этого средства индивидуальной защиты.

Кроме того, средний чек покупки антисептиков составил в октябре 243 рубля, что на 39% ниже, чем в апреле. Число покупок оказалось ниже на 67%.

На это, как считают аналитики, повлияла широкая доступность санитайзеров в общественных местах, транспорте, по месту работы.

Психолог Сергей Ланг 14 октября рассказал о типичных нарушителях масочного режима. В первую группу специалист включил подростков, которые не верят в пандемию и отказываются носить средства индивидуальной защиты. Ко второй категории психолог отнес взрослых людей, которые не реализовали себя и имеют огромное количество проблем как в личных отношениях, так и в карьере.