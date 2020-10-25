Онищенко назвал условия для спада заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 в России может пойти на снижение уже к концу текущего — началу следующего года или раньше, если жители будут соблюдать противоэпидемические меры. Об этом заявил в воскресенье, 25 октября, бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Если мы с вами будем выполнять все требования, которые нам предписаны, <...> тогда мы можем и закончить это в течение очень короткого времени: прекратилась передача, вылечились все больные, и всё», — приводит ТАСС его слова.

Онищенко добавил, что речь идет о трех составляющих: соблюдение безопасной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и гигиена рук, а также максимальный перевод людей на удаленную работу.

«И масштабированное производство коронавирусной вакцины, и прививки — прежде всего старшего поколения, которое сегодня является самой уязвимой группой по медицинским показаниям, — вот третья специфическая профилактика, которая может эту вспышку завершить уже в конце этого — начале следующего года», — заявил он.

Онищенко подчеркнул, что любая инфекция по типу гриппа проходит жизненный цикл от семи недель: две недели она поднимается, три-четыре недели она идет на высоких уровнях, после чего начинается снижение.

«Если исходить из этого, то у нас в гриппе семь дней инкубационный период, здесь — 14. Вот даже если мы удваиваем эту цифру — притом что надо сделать поправку на то, что коронавирус менее контагиозен, чем грипп. <...> Даже такой грубый счет выводит нас на 14–18 недель, то есть где-то три месяца: ноябрь, декабрь, январь», — привел он примерные подсчеты.

Ранее, в воскресенье, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков выразил мнение, что случаи заболевания COVID-19 будут выявлять еще ближайшие несколько лет.

21 октября директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что ситуация с коронавирусом в России станет управляемой при помощи массовой вакцинации.

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