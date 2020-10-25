Инфекционист предупредил о сохранении активности коронавируса на ближайшие годы

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией будут выявлять еще ближайшие несколько лет. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, в ближайшие годы коронавирус «никуда не денется», а медики продолжат фиксировать случаи заражения COVID-19.

Ранее 25 октября член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что коронавирус будет мутировать, однако сейчас трудно сказать, станут ли его новые формы опаснее для человека.

Вирусолог также предположил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может стабилизироваться к лету 2021 года.

21 октября директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что ситуация с коронавирусом в России станет управляемой при помощи массовой вакцинации.

Ранее в этот день Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» к декабрю должно составить порядка 5–6 млн доз в месяц. Согласно его прогнозам, такой объем выпуска препарата позволит за 10–12 месяцев произвести вакцинацию 70% населения страны.

Всего в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровели 1 130 818 человек.

Ранее 24 октября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — начале весны следующего года. По его словам, обычно от начала подъема заболеваемости ожидается максимальный рост на протяжении 28 дней, то есть двух инкубационных периодов, «поэтому первая декада ноября должна расставить всё по своим местам».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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