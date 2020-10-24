Эксперт назвал сроки снижения в России заболеваемости COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — в начале весны следующего года. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, обычно от начала подъема заболеваемости ожидается максимальный рост на протяжении 28 дней — то есть двух инкубационных периодов, «поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам», передает ТАСС.

«Тогда наступит стабилизация процесса, но мы еще не говорим о снижении, потому что должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться. После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль — март, когда мы войдем в фазу снижения», — рассказал специалист.

Горелов подчеркнул, что пока в стране не проводится массовая вакцинация против коронавируса, альтернативы санитарно-ограничительным мероприятиям нет. По его словам, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, использование антисептиков только в комплексе сможет замедлить эпидемический процесс.

Ранее в субботу эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян перечислил регионы России с тяжелой ситуацией по коронавирусу.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, при этом за минувшие сутки в России зафиксировано 17 340 новых случаев. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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