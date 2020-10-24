Эксперт назвал регионы России с тяжелой ситуацией по коронавирусу

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается по всей России, однако в восьми регионах ситуацию можно оценить как тяжелую. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Речь идет об Алтае, Бурятии, Марий Эл, Ненецком автономном округе, Новосибирской и Новгородской областях, Севастополе и Чукотке, передает «РИА Новости».

По словам эксперта, неудовлетворительную динамику по распространению коронавируса показывают в том числе Татарстан, Санкт-Петербург, Владимирская, Тульская и Ярославская области, Камчатка и ряд других регионов.

«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября», — отметил Тавадян.

Он добавил, что согласно статистической карте, которая создана на основе официальных данных, в «зеленой» зоне затухания эпидемии не осталось ни одного региона.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, при этом за минувшие сутки в России зафиксировано 17 340 новых случаев. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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