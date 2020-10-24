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В Центре Гамалеи назвали сроки окончания пандемии коронавируса

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции может стабилизироваться к лету 2021 года. Такое мнение высказал в интервью «Парламентской газете» вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев.

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По его словам, пневмотропные вирусы, к которым и относится SARS-CoV-2, боятся тепла. Вспышки этих заболеваний начинаются поздней осенью и ранней весной. Зуев считает, что в июле будут значительные улучшения.

Кроме того, способствовать снижению заболевания будут также усиление масочного режима и вакцинация. При этом количество переболевших COVID-19, в том числе бессимптомно, постепенно будет увеличиваться, чтобы при достижении 60% иммунной прослойки создать тупиковую для вируса ситуацию.

21 октября директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что ситуация с коронавирусом в России станет управляемой при помощи массовой вакцинации.

Ранее в этот день Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» к декабрю должно составить порядка 5–6 млн доз в месяц. Согласно его прогнозам, такой объем выпуска препарата позволит за 10–12 месяцев произвести вакцинацию 70% населения страны.

Всего в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровели 1 130 818 человек.

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Ранее 24 октября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — начале весны следующего года. По его словам, обычно от начала подъема заболеваемости ожидается максимальный рост на протяжении 28 дней, то есть двух инкубационных периодов, «поэтому первая декада ноября должна расставить всё по своим местам».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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