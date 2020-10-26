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Собянин рассказал о снижении в 10 раз темпов выявляемости COVID-19 в Москве

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В Москве за прошедшую неделю темпы по выявляемости коронавируса снизились в 10 раз. Такие данные в понедельник, 26 октября, привел мэр города Сергей Собянин.

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Также, по словам градоначальника, динамика загрузки коечного фонда уменьшилась в пять раз. Он отметил, что таким результатам способствуют введенные в столице меры против коронавируса, в том числе перевод большинства работников на удаленный режим работы и контроль за масочным режимом.

«Все эти меры дают свои результаты. У нас за прошедшую неделю снизились в 10 раз темпы по выявляемости коронавируса и в пять раз меньше динамика загрузки коечного фонда», — цитирует «РИА Новости» заявление Собянина в ходе визита в резервный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, развернутый на территории медицинского комплекса в Коммунарке.

При этом мэр уточнил, что объем загрузки коек коронавирусными больными в Москве за последнюю неделю превысил 10 тыс.

Накануне Собянин заявил, что последние две недели дают надежду на снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Москве. Также градоначальник отметил, что горожане восприняли введенные меры по COVID-19 и выполняют их.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в столице был введен ряд предупредительных мер, в том числе приостановлен льготный проезд для пенсионеров, работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленный режим, а школьники с 6-го по 11-й класс учатся дистанционно. В ночных клубах и барах столицы действует система идентификации посетителей по QR-коду.

По последним данным, в России выявлен 1 531 224 случая коронавируса, в том числе свыше 17,3 тыс. за минувшие сутки. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровел 1 146 096 человек.

В столице число подтвержденных случаев COVID-19 составило 401 040, скончались 6442 человека, вылечились 293 205 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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