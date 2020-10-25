Собянин выразил надежду на снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

Последние две недели дают надежду на снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 25 октября.

«Прошедшие две недели выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны — дают надежду, что динамика будет снижаться», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также градоначальник отметил, что горожане восприняли введенные меры по COVID-19 и выполняют их.

Ранее в Москве на фоне ситуации с распространением коронавируса был приостановлен льготный проезд для пенсионеров, работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленный режим, а школьники с 6-го по 11-й класс учатся дистанционно.

В ночных клубах и барах столицы действует система идентификации посетителей по QR-коду.

23 октября Собянин заявил, что в московских клиниках приготовлено достаточно коек для заболевших COVID-19, «с запасом 50%». Их наличие дает ощущение уверенности, добавил мэр.

Столичные власти призывали москвичей соблюдать уже введенные меры, чтобы избежать новых ограничений.

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