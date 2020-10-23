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Собянин заявил о ненужности дополнительных ограничений в Москве

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Никаких новых ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в Москве не требуется. Об этом 23 октября заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Меры предприняты очень серьезные, связанные с переводом на домашний режим хронических больных, людей старше 65 лет. Более миллиона [человек] перешло на удаленку работать — тоже огромный объем. Часть школьников тоже переведена на дистанционный режим обучения. Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также Собянин отметил, что в столичных клиниках приготовлено достаточно коек для заболевших COVID-19, «с запасом 50%». Их наличие дает «ощущение уверенности», добавил мэр.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Действие социальных карт учащихся также было приостановлено. Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, при этом за минувшие сутки в России зафиксировано 17 340 новых случаев. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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