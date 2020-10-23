Лукашенко призвал граждан носить маски для защиты от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал на фоне ситуации с коронавирусом сограждан носить медицинские маски в общественных местах. Об этом 23 октября сообщает агентство «БелТА».

Глава государства отметил, что на текущий момент эпидемиологическая ситуация в республике контролируемая. В стране достаточно лекарств и стабильно функционирует система здравоохранения.

«Надо нормально жить, постоянно готовить себя к любой болезни <…> Но ни в коем случае нельзя прятаться. Да, где много людей, надо пользоваться маской — магазины, метро, еще где-то. Там, где надо, должна быть маска. И чаще на воздухе быть, а лучше — в лесу», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что особенно надо беречь людей пожилого возраста. По его словам, граждан из этой категории, если они перенесли болезнь, специально направляют на реабилитацию.

В конце июля Лукашенко публично признался, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией, пишет «Газета.ру».

В начале июня Лукашенко сообщил, что распространение коронавируса «опрокинуло» экономику во всем мире. За медицинской пандемией последовала экономическая, которая затронула как развивающиеся, так и крупнейшие государства.

В середине марта Лукашенко советовал для борьбы с распространением коронавируса чаще мыть руки и выпивать по 50 г водки ежедневно, «но не на работе».

По данным Worldometer на 23 октября, в Белоруссии зафиксировано 90,3 тыс. случаев заболевания COVID-19, 945 человек скончались, 81,5 тыс. выздоровели.