Еще двое журналистов арестованы в Белоруссии на 15 суток

Двое задержанных во время акции оппозиции в воскресенье в Минске журналистов арестованы судом на 15 суток, сообщили в понедельник, 19 октября, в Белорусской ассоциации журналистов.

«Журналист Алесь Любенчук, телеканал «Белсат», наказан 15 сутками ареста. Журналист Артем Майоров, издание «Белорусы и рынок», наказан 15 сутками ареста», — говорится в публикации на сайте.

Как отмечается, журналистам были предъявлены обвинения по статье Кодекса об административных правонарушениях о неподчинении требованиям милиции.

17 октября сообщалось, что правоохранительные органы начали административный процесс в отношении задержанных в Минске журналистов.

11 октября в Белорусской ассоциации журналистов сообщили о начале административного процесса в отношении нескольких белорусских журналистов негосударственных изданий, которые освещали акции протеста в Минске.

В ходе освещения акций протестов было задержано более 40 представителей СМИ, однако большинство уже отпустили. Ранее сообщалось о задержании четырех корреспондентов ТАСС, трех журналистов агентства «БелаПАН», а также других изданий. Всего на акциях протеста были задержаны более 500 человек.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.