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В отношении задержанных в Минске журналистов начали административный процесс

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Правоохранительные органы начали административный процесс в отношении задержанных во время освещения акции протеста в Минске журналистов. Об этом в субботу, 17 октября, заявил «РИА Новости» представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

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«Несколько журналистов находятся в РУВД, они задержаны. В отношении журналистов начат административный процесс», ― сказал он, однако не уточнил, о каком именно правонарушении и статье идет речь.

В ходе акции протестного студенческого марша 17 октября были задержаны несколько представителей СМИ, в том числе журналисты интернет-порталов TUT.by и Onliner и корреспондент «РИА Новости», которого спустя некоторое время отпустили.

11 октября в Белорусской ассоциации журналистов сообщили о начале административного процесса в отношении нескольких белорусских журналистов негосударственных изданий, которые освещали акции протеста в Минске.

В ходе освещения акций протестов было задержано более 40 представителей СМИ, однако большинство уже отпустили. Ранее сообщалось о задержании четырех корреспондентов ТАСС, трех журналистов агентства «БелаПАН», а также других изданий. Всего на акциях протеста были задержаны более 500 человек.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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