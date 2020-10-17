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В Минске задержан корреспондент российского агентства

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В Минске задержан корреспондент «РИА Новости», освещавший несанкционированную акцию протеста. Об этом он сообщил агентству 17 октября.

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«Меня задержали», — передает его слова агентство.

Задержание произошло в районе площади Якуба Коласа. Журналист снимал на видео, как сотрудники правоохранительных органов остановили проезжавший мимо гражданский автомобиль и задержали водителя вместе с пассажирами.

Корреспондента проводили в автобус ОМОНа. Там силовики проверили документы, заставив всех присутствовавших выключить телефоны и снимая происходящее на камеру. Спустя некоторое время журналиста отпустили.

Ранее 11 октября в Белорусской ассоциации журналистов сообщили о начале административного процесса в отношении нескольких белорусских журналистов негосударственных изданий, которые освещали акции протеста в Минске.

В ходе освещения акций протестов было задержано более 40 представителей СМИ, однако большинство уже отпустили. Ранее сообщалось о задержании четырех корреспондентов ТАСС, трех журналистов агентства «БелаПАН», а также других изданий. Всего на акциях протеста были задержаны более 500 человек.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, несогласных с результатами президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. В Минске и других городах республики происходят стычки силовиков и протестующих.

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