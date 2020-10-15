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Раскрыты характеристики гиперзвуковой ракеты США

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Будущая американская гиперзвуковая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) сможет развивать скорость в 6,5-8 Махов и будет способна за 10-12 минут поразить цель на расстоянии в 1600 км, пишет The Drive.

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По данным издания, предполагается выйти на начальную боевую готовность с новым оружием в сентябре 2022 года.

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В феврале Пентагоне заявили о неспособности американской ПРО перехватить российские гиперзвуковые ракеты. Кроме того, американские военные признавали свое отставание от РФ и Китая в создании такого вида оружия. В этой связи американцы ускорили программу гиперзвукового вооружения, а президент США Дональд Трамп объявил о создании «супер-пупер-ракет», которые будут страшнее российских.

7 октября Минобороны России опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с не имеющей аналогов системой управления и сверхточной головкой самонаведения. Ракета преодолела 450 км за 4,5 минуты.

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