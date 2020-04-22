 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Заглушат на лету: в РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет

Новые системы радиоэлектронной борьбы смогут отразить атаки любых перспективных ударных систем
Фото: Саид Аминов
Главный слайд
Начало статьи
Заглушат на лету: в РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
2020-04-17 18:08:17">
2020-04-17 18:08:17
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, которые будут ставить помехи гиперзвуковым летательным аппаратам (ГЗЛА) противника. Новинка сможет подавлять их прицельные устройства на конечном участке траектории полета. Это помешает нанести точный удар боеприпасам с оптико-электронными, радиолокационными и спутниковыми головками самонаведения. Эксперты отмечают, что система не должна позволить поразить цели ГЗЛА даже в том случае, когда они прорвутся через комплексы противовоздушной и противоракетной обороны.

Как рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе, разработка новой системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уже началась. Она должна уметь отражать удары и ставить помехи всем уже существующим и перспективным ГЗЛА. Система защитит важные военные и гражданские объекты — командные пункты и пусковые установки стратегических ядерных сил, а также заводы, аэродромы и транспортные узлы.

Современные ракеты уточняют месторасположение цели на конечном участке полета — это их слабое место, отметил главный редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев.

РЭБ_1
Развертывание наземного многофункционального модуля помех
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Воздушный убой: силы ПВО на маневрах отражали современные угрозы
Во время учений на юге страны впервые отрабатывали оборону от нападения с использованием гиперзвукового оружия

Существует несколько способов наведения ракет, — рассказал «Известиям» эксперт. — Часто для этого используют оптические или оптико-электронные головки самонаведения (ГСН). При таком варианте ГСН уточняют расположение целей с помощью оптики, а также инфракрасных или лазерных устройств. При радиолокационном наведении, выйдя в заданный район, боеприпас включает бортовую РЛС, чтобы облучить объект, и по отраженному сигналу его распознать. Также есть радиокомандная система — она ведет ракету к цели с помощью радиосвязи. Наконец, самый распространенный способ наведения — с помощью спутниковой навигации. Такие ГСН используют практически на всех ракетах стран НАТО — это относительно дешевая и хорошо отработанная технология.

Способы противодействия этим ГСН давно придуманы. Самую распространенную — спутниковую — можно сбить с толку, поставив помехи в том районе, где находится особо важный объект. Это могут сделать современные комплексы РЭБ, стоящие на вооружении российской армии.

Боеприпас с радиокомандной системой наведения легко обезвредить, определив частоту, по которой поступает целеуказание. Дальше ее надо забить радиопомехами, что лишит гиперзвуковую ракету или летательный аппарат возможности ориентироваться.

На головку с РЛС-наведением нужно воздействовать хаотичными радиолокационными сигналами. Также можно применить уголковые или дипольные отражатели (полоски из фольги, металлизированной бумаги или стекловолокна, которые выстреливают перед целью на угрожаемом направлении). Они отразят радиосигнал головки наведения до того, как тот сможет захватить цель.

Форменное разнообразие: подводные лодки «Ясень» меняют внешний вид
Стало известно, как выглядят новейшие многоцелевые субмарины проекта 885М

Оптико-электронные ГСН тоже можно дезориентировать с помощью радиоэлектронных помех. Но есть и более простые и дешевые способы. Например, гранатометы со специальным аэрозолем могут создать облака, которые надежно скроют объект от ракеты, лишив её возможности точно прицелиться. Столкнувшись с таким противодействие, боеприпасы противника не смогут поразить цель.

Есть чем встретить

Новым системам РЭБ надо будет распознать вид ракеты, способ ее наведения, а также поставить помеху, отметил Дмитрий Корнев.

— Это будет дешевый и эффективный способ борьбы с гиперзвуковыми летательными аппаратами и боеприпасами, — отметил эксперт. — Он не потребует развертывания большого количества РЛС и комплексов ПРО, а также производства тысяч дальнобойных противоракет. Прикрыть системами РЭБ наиболее важные объекты гораздо проще, чем обеспечить ПРО всей страны. Новинка станет дополнением к существующей противовоздушной обороне и не должна позволить ГЗЛА поразить цель.

РЭБ_2
Развертывание наземного многофункционального модуля помех
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Стоящие на вооружении комплексы РЭБ могут бороться с ГЗЛА. Один из самых эффективных — «Дивноморье». Он способен «зонтиком» помех закрыть от радиолокационного обнаружения объекты на участке в несколько сотен километров. «Дивноморье» подавляет РЛС и другие бортовые радиоэлектронные приборы самолетов, вертолетов и беспилотников. Такие свойства пригодятся в борьбе с ракетами, имеющими РЛС-наведение — комплекс сможет поставить им помехи. При необходимости он эффективно воздействовует на спутники-шпионы, что тоже лишит ракеты целеуказания.

Четыре с плюсом: Су-35 вооружили гиперзвуковой ракетой
В арсенал сверхманевренных российских истребителей вошли уникальные сверхдальнобойные боеприпасы

Разработанная для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения «Красуха-2», ставит помехи ГЗЛА с РЛС-наведением. Против радиоуправляемых ракет также сможет действовать комплекс РЭБ «Ртуть-Б». Аппаратура станции работает автоматическом режиме, в том числе, в движении, что важно при отражении молниеносных атак.

Уже в разработке

О разработках гиперзвукового оружия официально, помимо России, объявили в США и Китае. США заявили, что данное направление у них в приоритете. Сейчас на стадии испытаний находятся девять прототипов с неядерными боевыми частями. ВВС страны собираются оснастить гиперзвуковыми крылатыми ракетами стратегические бомбардировщики B-52. Флот поставит такие боеприпасы на эсминцы, крейсеры и даже подводные лодки. Наконец, армия США намерена установить такие боеприпасы малой и средней дальности на мобильное шасси.

РЭБ_3
Ракетная установка с баллистической ракетой DF-17 на параде в Пекине

Ракетная установка с баллистической ракетой DF-17 на параде в Пекине

Фото: China Military
Выбить залпом: в Калининграде появились новые реактивные системы
Артиллеристы береговых войск Балтийского флота получили дивизион РСЗО «Смерч»

На текущий год запланированы испытания четырёх образцов. 20 марта этого года Пентагон отчитался об успешных пусках единой головной боевой части — глайдера, который будут устанавливать на ракеты ВМФ и ВВС.

Имеются подобные гиперзвуковые разработки и в Китае. В 2019 году КНР продемонстрировала на параде свою первую баллистическую ракету средней дальности DF-17 с маневрирующей головной частью-глайдером DF-ZF.

Комплексы РЭБ сейчас активно поступают в ВС России. В частности, к 2025 году бригады РЭБ получат «Былину», которой управляет искусственный интеллект. Без участия операторов в режиме реального времени она может проанализировать боевую обстановку, найти и классифицировать цели, а затем отдать команду на их подавление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
National Interest оценил российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»
В МИДе назвали условие для диалога с США по гиперзвуковому оружию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020