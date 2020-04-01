Четыре с плюсом: Су-35 вооружили гиперзвуковой ракетой

Уникальные российские сверхманевренные истребители вооружили гиперзвуковыми ракетами. Арсенал машин четвертого поколения Су-35 пополнят боеприпасы «воздух-воздух» Р-37М. Благодаря новинке «тридцать пятый» сможет уничтожать за считаные секунды цели в радиусе более 200 км. Это даст ему преимущество перед самыми современными зарубежными боевыми аналогами, отметили эксперты. Благодаря Р-37М самолеты смогут сбивать «летающие радары» противника, предназначенные для дальнего радиолокационного обнаружения. Су-35 также смогут перехватить носители крылатых ракет еще до того, как их запустят.

В погоне за пятым поколением

Начались испытательные полеты истребителей Су-35 со сверхдальнобойными ракетами «воздух-воздух» Р-37М (также известна как РВВ-БД), рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе. Пробные пуски ожидают к концу нынешнего года. Пока же идет отработка электромагнитной совместимости с оборудованием самолета и интеграция новейшего боеприпаса в бортовой комплекс вооружения.

Ранее «Известия» уже писали, что Р-37М вошли в арсенал отечественных истребителей пятого поколения Су-57. В сентябре 2018 года генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов подтвердил данную информацию. Также РВВ-БД пополнит арсенал «боевых кораблей» — тяжелых сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31.

Ракета_1 Ракеты Р-37М (РВВ-БД) Фото: missiles.ru/Евгений Мирохин

Таким образом, Су-35 станет третьим типом самолета, на оснащение которого поступит новинка. Мощный радар, установленный на истребитель, и аппаратура связи с автоматизированными системами ПВО позволяют эффективно задействовать ракеты с такой дальностью.

Новое вооружение значительно увеличит характеристики и боевые возможности «тридцать пятых», отметил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Это позволит ему решать широкий спектр задач в разных видах боевых действий, как наступательных, так и оборонительных, — рассказал он «Известиям». — Наши машины смогут поражать самолеты ДРЛО, бомбардировщики, тактическую авиацию. В любом случае уклоняться от таких ракет противнику будет значительно сложнее: у них будет очень мало времени на маневр с момента обнаружения угрозы.

Ракета_2 Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 во время полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Один Су-35 сможет нести от двух до четырех РВВ-БД, что приблизит его по боевым возможностям к Су-57. С максимальной дальностью свыше 200 км боеприпас превосходит современные и перспективные модели американских ракет «воздух-воздух» AIM-120, которые являются основным вооружением дальнего воздушного боя для самолетов НАТО. Это также вдвое выше, чем у Р-77 — самой дальнобойной из ракет, которыми оснащают «тридцать пятые» сегодня.

До принятия на вооружение перспективных истребителей пятого поколения Су-35 останутся самым современным из наших воздушных бойцов. По двум контрактам, заключенным в 2009 и 2015 годах, ВКС должны получить на вооружение 98 таких машин. Финальная партия из 10 самолетов поступит в войска в нынешнем году. Затем анонсирована закупка дополнительных истребителей этого типа.

Гиперзвуковой снайпер

Первоначально тяжелые полутонные ракеты Р-37М разрабатывались для модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ, чтобы заменить устаревающие Р-33. Но затем их адаптировали для оснащения перспективного истребителя Су-57. Они станут «длинной рукой» сверхсовременной боевой машины, дающей ей явное преимущество перед зарубежными аналогами.

Дальнобойная Р-37М действует по принципу «выстрелил и забыл». Она оснащена высокочувствительной активной головкой самонаведения, которая обнаруживает цели без необходимости постоянно «подсвечивать» ее радаром истребителя, как на более старых моделях с полуактивным наведением.

По сравнению с предшественницей Р-33, которая была предназначена для поражения тех же целей, РВВ-БД способна выдерживать вдвое большие перегрузки. Это позволяет ей настигать не только большие самолеты, но и маневренные истребители противника.

Ракета_3 Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ во время учебно-тренировочных полетов Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Очень высокая, практически гиперзвуковая скорость, в шесть раз быстрее звука, позволяет боеприпасу за две-три минуты преодолеть расстояние до цели даже на максимальной дальности. Большую часть полета ее ведет по маршруту инерциальная система навигации, построенная на высокоточных лазерных гироскопах. Если объект внезапно поменял курс, траекторию ракеты можно подкорректировать с истребителя через радиоканал.

Непосредственно в районе цели активируется радиолокационная головка самонаведения. Ее точные характеристики не объявлены. Но ранее разработчик раскрывал для своих новых изделий возможность наводиться на истребители с расстояния в 40–70 км. Для малозаметных самолетов или крылатых ракет эта дистанция будет меньше, для больших бомбардировщиков — больше. Обнаружив мишень, ракета проводит финальную коррекцию курса. Только тогда ее становится возможно обнаружить по излучению радара. Но на небольших дальностях среагировать на летящий с гиперзвуковой скоростью боеприпас и уклониться от него уже очень сложно.

В перспективе можно ожидать оснащения Р-37М и других современных модификаций истребителей четвертого поколения. В частности, заявлялось о возможности их адаптации для Су-30СМ.