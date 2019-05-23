Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Будущее морских ракетоносцев: Ту-22М или Су-34

Передача дальних бомбардировщиков в авиацию ВМФ может быть нецелесообразной
Фото: РИА Новости/Александр Тарасенков
Главный слайд
Начало статьи
Будущее морских ракетоносцев: Ту-22М или Су-34
2019-05-22 18:12:58">
2019-05-22 18:12:58
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Планы модернизации бомбардировщиков Ту-22М3 и появление новых систем вооружения для этих машин, включая сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-32 и аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», неизбежно повлекли за собой дискуссию относительно дальнейшей судьбы парка модернизированных бомбардировщиков. Среди высказываемых предложений появились и идеи возвращения этих машин в состав морской авиации ВМФ, откуда они были выведены в 2011 году. «Известия» изучили возможность и перспективы подобного решения.

Угроза с воздуха

Полки дальних бомбардировщиков-ракетоносцев стали одним из главных компонентов боевой мощи ВМФ СССР начиная с 1950-х годов, когда в строй начали входить сначала самолеты Ту-4К — модифицированные для применения крылатых ракет четырехмоторные бомбардировщики c поршневыми двигателями, а затем реактивные Ту-16К. В условиях отсутствия корабельных ЗРК и сверхзвуковых палубных самолетов эти машины уже представляли серьезную угрозу, несмотря на несовершенство крылатых ракет первого поколения.

ввс
Бомбардировщик ТУ-4 в Монинском музее-выставке авиационной техники ВВС СССР

Бомбардировщик Ту-4 в Монинском музее-выставке авиационной техники ВВС СССР

Фото: РИА Новости

В дальнейшем угроза росла — совершенствовалось оборудование машин, появлялись новые ракеты, и к концу 1980-х основу соединений морской авиации составляли сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, оснащенные крылатыми ракетами Х-22, не считая имевшихся в строю также более старых Ту-22М2 и дозвуковых Ту-16. В общей сложности в составе морской ракетоносной авиации в 1991 году насчитывалось около 300 ракетоносцев.

С дальним прицелом: как в России придумали бомбардировщики
Судьба их создателей Игоря Сикорского и Михаила Шидловского могла сложиться иначе

Морская авиация была основным эксплуатантом этих машин, получив более 160 самолетов примерно из 270 построенных Ту-22М3 — остальные достались военно-воздушным силам. К сожалению, резкое падение расходов на оборону в постсоветский период привело к ускоренной деградации авиации ВМФ — скудные выделяемые средства руководство флота использовало в первую очередь для сохранения остававшихся в строю кораблей.

В 1990–2000-х годах из состава морской ракетоносной авиации были выведены все машины старых типов, а количество боеготовых Ту-22М3 стремительно сокращалось. К 2011 году в боеготовом состоянии оставались буквально единицы этих машин, кроме того, была списана большая часть их основного оружия — противокорабельных ракет Х-22.

Передача оставшихся Ту-22М3 и их экипажей в состав дальней авиации ВВС России в этот период была, возможно, единственным способом сохранить уцелевшие машины: восстановление боеготовности полков морской авиации в их исходном виде требовало резкого увеличения расходов на содержание морской авиации, что было затруднительно — финансирование вооруженных сил в целом в этот период росло, однако приоритетными были другие направления, включая в первую очередь ВВС, ПВО и стратегические ядерные силы.

Старый новый самолет: на что способен Ту-22М3М
Модернизированный дальний бомбардировщик продемонстрировали в Казани

Варианты восстановления

Морская авиация в целом остается в бедственном положении, имея в основном устаревший парк самолетов и вертолетов. Дефицит современных противолодочных машин и отсутствие новостей о разработке палубных вертолетов нового поколения грозят серьезными проблемами в сфере противолодочной обороны в обозримом будущем. Вместе с тем в условиях вернувшегося противостояния с господствующим на море блоком НАТО и его союзниками вновь становится актуальным вопрос об ударном потенциале морской авиации.

В 2018 году в Казани в воздух поднялся первый модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М, ожидается, что в ближайшие годы в этот вариант будут модернизированы 30 самолетов Ту-22М3. В общей сложности в составе ВКС России сегодня находится более 60 Ту-22М3, и технически все они могут пройти модернизацию.

ввс

Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3

Фото: РИА Новости

Вместе с тем это число недостаточно для того, чтобы выделить для восстановления морской ракетоносной авиации ВМФ хотя бы по одному полку для каждого из океанских флотов — Северного и Тихоокеанского: с учетом необходимости передачи нескольких машин в учебный центр это потребует выделения флоту более 50 машин, после чего можно будет говорить о прекращении эксплуатации Ту-22М3 военно-воздушными силами ВКС РФ.

«Кинжал» для «тушки»
На что способен российский стратегический бомбардировщик с новой боевой ракетой

Теоретически это число может быть увеличено, в случае если будет принято решение о модернизации не только строевых Ту-22М3, но и машин этого типа, ранее выведенных из состава строевых частей на хранение. Вместе с тем условия этого хранения, как правило, неблагоприятны для больших самолетов.

По мнению источников «Известий» в военном ведомстве, передача флоту имеющегося парка Ту-22М3 может, впрочем, оказаться оправданной, в случае если выведенные из состава ВКС машины будут заменены на бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М2, производство которых в настоящее время разворачивается в Казани.

Вместе с тем не исключено, что оптимальным вариантом восстановления морской ракетоносной авиации может быть ее оснащение машинами иного класса, а именно фронтовыми бомбардировщиками Су-34.

Эта машина, с конца 2000-х годов поступающая на вооружение фронтовой авиации, уже зарекомендовала себя как надежный самолет с высокими характеристиками, в том числе и в ходе боевых действий в Сирии. Су-34 находится в серийном производстве, имеет современный набор вооружения, а дозаправка в воздухе и оборудование кабины обеспечивают возможность многочасовых полетов без лишнего утомления экипажа, что существенно для задач авиации ВМФ.

ввс
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе «Хмеймим» в Сирии

Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе «Хмеймим» в Сирии

Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов

С учетом того что переоснащение частей фронтовой авиации с Су-24М на Су-34 будет завершено уже в ближайшие 3–4 года, было бы целесообразно рассмотреть возможность продолжения серийного производства этого самолета, с необходимыми доработками, в интересах морской ракетоносной авиации. Цена Су-34 и возможности его производства позволяют, при необходимости, в течение следующего десятилетия передать авиации флота до 200 таких самолетов, что позволит гарантировать ВМФ РФ возможность борьбы с любым противником в прибрежной зоне и прилегающих морях как на Севере, так и на Дальнем востоке — независимо от судьбы Ту-22М.

Главный калибр вернули в строй
Ракеты Х-22 превратят в неуязвимое стратосферное оружие

Разумеется, это не отменяет необходимости комплексного переоснащения морской авиации ВМФ. Как уже сказано, флот испытывает дефицит современных летательных аппаратов всех типов, не от хорошей жизни сохраняя в строю такие антикварные образцы, как, например, гидросамолеты Бе-12. Помимо ударных машин авиация флота нуждается в перспективных гидросамолетах, причем как в ближней зоне — например, на основе пассажирского самолета Ил-114, так и в дальней — для замены Ил-38 и Ту-142, в уже упоминавшихся вертолетах — не только противолодочных, но и спасательных, транспортных, противоминной борьбы и других, наконец, в транспортных самолетах для снабжения островных и отдаленных материковых баз.

Большая часть этих проблем для основной части общества обычно прячется за обсуждением невеселого настоящего и туманного будущего единственного российского авианосца, но независимо от судьбы «Адмирала Кузнецова» и его самолетов менее острыми они не станут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Высота вокруг: как первая русская школа авиаторов стала элитной
Почему юбилей Качинского летного училища превратился в грустный праздник
Продолжение серии: что закупят в рамках госпрограммы
В 2019 году должны быть заключены новые контракты на поставку вооружений для Российской армии и флота

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017