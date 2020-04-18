National Interest оценил российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для любого флота, пишет 18 апреля американское издание The National Interest.

По мнению обозревателя Калеба Ларсона, после того, как «Цирконы» поступят на вооружение подлодок, Россия получит мощное преимущество.

Так, уже в этом году состоятся испытательные пуски ракет с субмарины «Северодвинск» класса «Ясень» — одной из новейших в России подлодок.

В материале отмечается, что «Циркон» схож с российскими противокорабельными ракетами «Оникс», но скорость первого намного больше – более 5 Махов (свыше 6 тыс. км/ч). Такие ракеты могут проделать «огромную дыру в авианосце». Кроме того, гиперзвуковые ракеты невероятно сложно перехватить, так как современные системы ПРО просто не приспособлены к уничтожению подобных целей, указывает журнал.

В заключении отмечается, что подводные силы РФ будут серьезно усовершенствованы в случае объединения двух передовых разработок – подлодок «Ясень» и ракет «Циркон».

В марте китайский портал «Чжунго цзюньван» заявил, что гиперзвуковое оружие является не только символом военной мощи России, но и обеспечивает Москве преимущество перед Вашингтоном.