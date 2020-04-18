Прямой эфир

National Interest оценил российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»

0
Фото: commons.wikimedia.org/Минобороны России/Олег Кулешов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для любого флота, пишет 18 апреля американское издание The National Interest.

Крылатый «Буревестник»: что известно о таинственном русском оружии
В западных СМИ ракета с ядерной энергетической установкой обретает инфернальный образ

По мнению обозревателя Калеба Ларсона, после того, как «Цирконы» поступят на вооружение подлодок, Россия получит мощное преимущество.

Так, уже в этом году состоятся испытательные пуски ракет с субмарины «Северодвинск» класса «Ясень» — одной из новейших в России подлодок.

В материале отмечается, что «Циркон» схож с российскими противокорабельными ракетами «Оникс», но скорость первого намного больше – более 5 Махов (свыше 6 тыс. км/ч). Такие ракеты могут проделать «огромную дыру в авианосце». Кроме того, гиперзвуковые ракеты невероятно сложно перехватить, так как современные системы ПРО просто не приспособлены к уничтожению подобных целей, указывает журнал.

В заключении отмечается, что подводные силы РФ будут серьезно усовершенствованы в случае объединения двух передовых разработок – подлодок «Ясень» и ракет «Циркон».

В марте китайский портал «Чжунго цзюньван» заявил, что гиперзвуковое оружие является не только символом военной мощи России, но и обеспечивает Москве преимущество перед Вашингтоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новые фрегаты смогут нести по 24 гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Российские ПВО в ходе учений перехватили гиперзвуковые ракеты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020