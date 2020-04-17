Новые фрегаты смогут нести по 24 гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Фрегаты проекта 22350 смогут нести по 24 ударные ракеты, в том числе гиперзвуковые «Цирконы», пишет 17 апреля ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что такое оснащение смогут получить заложенные в прошлом году фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а также еще два корабля, которые только планируют заложить на «Северной верфи».

Как рассказали источники агентства, новая пара фрегатов будет строиться по усовершенствованному проекту с усиленным вооружением. Корабли получат 24 вертикальные пусковые установки универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С-14, который может осуществлять пуски ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

«На кораблях удалось выделить место под третью секцию УКСК на восемь ячеек при незначительном изменении водоизмещения», — цитирует ТАСС одного из собеседников.

30 марта стало известно, что новейшие фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» развернут в Черном море.

В арсенале кораблей — носители крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон». По оценке экспертов, эти корабли станут важной сдерживающей силой в регионе.