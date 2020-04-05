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Российские ПВО в ходе учений перехватили гиперзвуковые ракеты

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В ходе учений российские ПВО впервые отражали удар гиперзвуковых ракет, рассказали источники «Известий» в Минобороны.

Маневры проходили с 30 марта по 2 апреля на юге России. Авиация и силы противовоздушной обороны научились отражать массированный удар гиперзвуковым оружием, крылатыми и баллистическими ракетами малой и средней дальности. Кроме того, военные смогли атаковать и носители ракет.

В учениях участвовали более 100 самолетов и вертолетов. Массированный ракетный удар условного противника ВКС отражали при взаимодействии с кораблями Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что Россия смогла создать мобильную систему ПВО, которая способна выдвигаться в тот или иной район страны и полностью его перекрывать.

«Мы можем очень быстро нарастить группировку до такой плотности, что пробить оборону имеющимися средствами без глобальной войны и использования ядерного оружия будет просто невозможно», — указал специалист.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 6 апреля

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