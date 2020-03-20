Пентагон заявил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

США провели успешные испытания планирующей гиперзвуковой ракеты. Пуск состоялся на Гавайях 19 марта. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в Пентагоне.

«Министерство обороны с успехом протестировало 19 марта гиперзвуковой планирующий аппарат в ходе летнего эксперимента, начатого с базы Pacific Missile Range Facility на Кауаи, Гавайские острова», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Как отметили в Пентагоне, новое оружие способно лететь со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

Фото: U.S. Army Acquisition Support Center

О намерении провести испытательные пуски гиперзвукового оружия в Пентагоне заявили 2 марта. По словам замдиректора программы ведомства Майка Уайта, на данный момент Вашингтон занимается созданием ракет для ВМС и сухопутных войск, причем специалисты уже перешли от разработки к созданию прототипов.