Вашингтон пообещал провести пуски гиперзвуковых ракет в 2020 году

Испытательные пуски гиперзвукового оружия США могут быть проведены уже в 2020 году, сообщил 2 марта замдиректора программы Пентагона по разработке гиперзвука Майк Уайт.

«Даты засекречены, но это будет позже в этом году», — цитирует его «РИА Новости».

По словам представителя Пентагона, в настоящее время Вашингтон проводит разработки ракет для ВМС и сухопутных войск.

Название обещанного испытательного пуска «Экспериментальный пуск номер два». В его рамках планируется проверить способность планирующего гиперзвукового корпуса выполнять боевые задачи, связанные с назначением данного оружия.

Уайт заверил, что США уже перешли от стадии разработки к созданию прототипов. Далее по плану — закупка вооружения.

При этом Уайт заявил, что США якобы десятилетиями всех опережали в гиперзвуковых технологиях, но потом Москва и Пекин вырвались вперед.

В то же время американские военные, эксперты и другие представители Пентагона не раз признавали отставание Штатов от гиперзвуковых разработок России и Китая.

28 февраля глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил о неспособности американской ПРО перехватить российские ракеты.