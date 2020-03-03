Прямой эфир

Вашингтон пообещал провести пуски гиперзвуковых ракет в 2020 году

0
Фото: Global Look Press/Matthew Daniels/ZUMAPRESS.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испытательные пуски гиперзвукового оружия США могут быть проведены уже в 2020 году, сообщил 2 марта замдиректора программы Пентагона по разработке гиперзвука Майк Уайт.

Закон не писан: как США испытали баллистическую ракету средней дальности
Раньше боеприпасы этого класса попадали под договор о запрещении РСМД

«Даты засекречены, но это будет позже в этом году», — цитирует его «РИА Новости».

По словам представителя Пентагона, в настоящее время Вашингтон проводит разработки ракет для ВМС и сухопутных войск.

Название обещанного испытательного пуска «Экспериментальный пуск номер два». В его рамках планируется проверить способность планирующего гиперзвукового корпуса выполнять боевые задачи, связанные с назначением данного оружия.

Уайт заверил, что США уже перешли от стадии разработки к созданию прототипов. Далее по плану — закупка вооружения.

При этом Уайт заявил, что США якобы десятилетиями всех опережали в гиперзвуковых технологиях, но потом Москва и Пекин вырвались вперед.

В то же время американские военные, эксперты и другие представители Пентагона не раз признавали отставание Штатов от гиперзвуковых разработок России и Китая.

28 февраля глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил о неспособности американской ПРО перехватить российские ракеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шойгу оценил боевой потенциал гиперзвукого оружия на морфлоте России
СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020