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Шойгу оценил боевой потенциал гиперзвукого оружия на морфлоте России

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что использование гиперзвукового оружия повысит боевой потенциал морского флота страны. Об этом сообщает в пятницу, 28 февраля, «Интерфакс».

«Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России», — сказал Шойгу.

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Кроме того, на заседании военной коллегии, где присутствует Шойгу, рассматривается вопрос, связанный с выполнением плана деятельности Северного флота на 2019-2025 год.

23 февраля президент России Владимир Путин пообещал оснастить армию и флот новейшим вооружением. В частности, он говорил об укомплектовании войск лазерным и гиперзвуковыми комплексами, и высокоточными системами.

В январе в Пентагоне признали отставание от России в области разработки гиперзвукового оружия. Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен отметил, что еще 10 лет назад США были лидерами в этой сфере, но ряд программ был свернут и первенство оказалось утрачено. По его прогнозу, на то, чтобы наверстать упущенное, Вашингтону потребуются годы, пишет «Газета.ру».

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