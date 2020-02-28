В Пентагоне заявили о неспособности своей ПРО защитить США от России

Создание системы противоракетной обороны (ПРО), предназначенной для защиты от России, нереализуемо с технической точки зрения, а также представляло бы угрозу для стратегической стабильности США. Об этом заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

«Наши нынешние системы ПРО предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания Москвы и Пекина», — цитирует ТАСС слова адмирала Ричарда на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.

По словам американского военачальника, создание ПРО для защиты от России и Китая слишком затратно, технически нереализуемо, а также вредит стратегической стабильности страны, передает НСН.

13 февраля сообщалось, что НАТО собирается усовершенствовать систему ПРО, увеличить масштабы военных учений и расширить свой ядерный и ударный потенциал, пишет «Федеральное агентство новостей». По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, перечисленные меры являются ответом на развертывание Россией новейших крылатых ракет. При этом он отметил, что НАТО не заинтересовано возобновлять гонку вооружений с Москвой.

23 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, пишет «Газета.ру». По словам главы государства, все виды и рода войск получат новейшее оборудование, включая лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.