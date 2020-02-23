Путин пообещал оснастить армию и флот новейшим вооружением

Российские армия и флот будут снабжаться новейшим вооружением. Об этом во время выступления на концерте, посвященном Дню защитника Отечества, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились всё более современными», — сказал он.

Все виды и рода войск получат новейшее оборудование, включая лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.

Многие российские вооружения не имеют аналогов в мире и могут считаться оружием будущего, отметил Путин. В этой области Россия перешла от этапа испытаний к постановке на боевое дежурство, подчеркнул он.

В январе российские истребители МиГ-31К в рамках совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море осуществили запуски «Кинжалов».

Гиперзвуковой РК «Кинжал» предназначен для боевого поражения стационарных и морских целей.