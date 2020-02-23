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СМИ узнали о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для истребителя пятого поколения Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета, опытный образец которой уже создан. Об этом сообщили источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе 23 февраля.

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Речь идет о ракете класса «воздух–поверхность», снаряд должен размещаться внутри фюзеляжа. Ранее снаряд еще не испытывался вместе с самолетом-носителем.

Характеристики ракеты пока неизвестны.

В декабре 2019 года гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для Су-57 создадут новые виды вооружения. На тот момент, по его словам, проводились испытания с двигателем второго этапа.

Также в декабре допускалось, что после 2030 года истребитель получит гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».

Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Его разработку ведет ОКБ им. П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Машина может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч. В конструкции данных самолетов задействованы стелс-технологии. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

В августе в Сети появилось видео, на котором Су-57 выполняет эффектные трюки.

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