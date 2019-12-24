Истребители Су-57 запланировали оснастить «Кинжалами» после 2030 года

Истребители пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетными комплексами «Кинжал» после 2030 года. Об этом представитель Воздушно-Космических сил (ВКС) сообщил во вторник, 24 декабря, в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

«После 2030 года данный самолет планируется рассматривать в качестве авиационного носителя для перспективного авиационного комплекса «Кинжал», — цитирует представителя ВКС «РИА Новости».

По его словам, принято решение к 2028 году перевооружить три авиационных полка на Су-57, которые планируется в дальнейшем рассматривать совместно с беспилотником «Охотник», уточняет RT.

Замглавы Минобороны Алексей Криворучко заявил 8 ноября, что до конца года ВКС РФ получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, пишет «Федеральное агентство новостей».

Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Его разработку ведет ОКБ им. П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Машина может развивать скорость до 2600 км/ч. В августе в Сети появилось видео, на котором Су-57 выполняет эффектные трюки.

О начале серийного производства Су-57 стало известно 17 июля.

«Кинжал» — гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Предназначен для боевого поражения целей, начиная от стационарных объектов и заканчивая морскими военными кораблями. Возможности авиакомплекса впервые показали на конкурсе «Авиадартс» в рамках Армейских международных игр под эгидой Минобороны в августе 2019 года.