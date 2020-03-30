Новейшие фрегаты «Адмирал Горшков» разместят в Черном море

Новейшие фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» развернут на Черноморском флоте, принципиальное решение по данному вопросу уже принято. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны.

Для размещения кораблей базы флота будут обеспечены береговой инфраструктурой. В арсенале фрегатов — носители крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон». По оценке экспертов, эти корабли станут важной сдерживающей силой в регионе.

«Крылатые ракеты фрегатов смогут взять под прицел американскую базу в Румынии, что сделает их мощной сдерживающей силой в Черноморском регионе. Благодаря уникальной зональной системе ПВО корабли будут незаменимы в Средиземном море — например, у берегов Сирии», — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

На данный момент в составе ВМФ числится один фрегат — «Адмирал Горшков». Второй — «Адмирал Касатонов» — проходит госиспытания и должен быть передан флоту до конца года. Суда «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков», как ожидается, пополнят состав ВМФ в течение двух лет.

Фрегаты данной «адмиральской серии» изготовлены с использованием стелс-технологий. При их строительстве были применены композитные конструкционные материалы, новая архитектура корпуса и надстроек. Такие решения позволили снизить заметность фрегата для противника.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Сила с моря: черноморцы получат новейшие фрегаты