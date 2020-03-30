Прямой эфир

Новейшие фрегаты «Адмирал Горшков» разместят в Черном море

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новейшие фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» развернут на Черноморском флоте, принципиальное решение по данному вопросу уже принято. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны.

Для размещения кораблей базы флота будут обеспечены береговой инфраструктурой. В арсенале фрегатов — носители крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон». По оценке экспертов, эти корабли станут важной сдерживающей силой в регионе.

«Крылатые ракеты фрегатов смогут взять под прицел американскую базу в Румынии, что сделает их мощной сдерживающей силой в Черноморском регионе. Благодаря уникальной зональной системе ПВО корабли будут незаменимы в Средиземном море — например, у берегов Сирии», — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

На данный момент в составе ВМФ числится один фрегат — «Адмирал Горшков». Второй — «Адмирал Касатонов» — проходит госиспытания и должен быть передан флоту до конца года. Суда «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков», как ожидается, пополнят состав ВМФ в течение двух лет.

Фрегаты данной «адмиральской серии» изготовлены с использованием стелс-технологий. При их строительстве были применены композитные конструкционные материалы, новая архитектура корпуса и надстроек. Такие решения позволили снизить заметность фрегата для противника.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Сила с моря: черноморцы получат новейшие фрегаты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны РФ опубликовало видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов»
В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020