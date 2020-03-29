Выбить залпом: в Калининграде появились новые реактивные системы

В состав дислоцированной в Калининграде артиллерийской бригады вошел дивизион сверхдальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч». Эти орудия могут с особой точностью поражать позиции ракет средней дальности, а также объекты обороны противника. Эксперты отмечают, что у противовоздушной обороны НАТО нет возможностей перехватить «Смерчи». Таким образом, РСЗО стали симметричным ответом на наращивание мощи альянса в Прибалтике и Восточной Европе.

Мощнее «Градов»

Системы залпового огня «Смерч» поступили на вооружение 244-й отдельной Неманской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова артиллерийской бригады в конце прошлого года. Сейчас солдаты и офицеры осваивают новую технику, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Эти более мощные и дальнобойные реактивные системы пришли на смену РСЗО БМ-21 «Град».

Дальность стрельбы до 120 км и мощь боеприпасов «Смерчей» позволят надежно прикрыть Калининградскую область. Их размещение в этом регионе вполне оправданно, считает вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

— Все системы вооружения в зоне досягаемости РСЗО, которые будут развернуты против нас на территории сопредельных государств, отныне могут быть быстро уничтожены, — рассказал «Известиям» эксперт. — И противоракетная оборона (ПРО) США в Польше окажется бесполезной, она не отразит удар новых РСЗО.

Смерч_1 РСЗО БМ-21 «Град» во время стрельбы Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Сейчас в Польше, в нескольких десятках километров от российской границы, размещены два крупных контингента НАТО. В Эльблонге с 2017 года сформирована многонациональная дивизия «Северо-Восток», там находится ее штаб и боевые части. В Ожише расквартирована одна из четырех межнациональных боевых групп альянса , созданных в 2016 году для «сдерживания России», которая находится под командованием США.

Помимо этого аналогичная группа под командованием немецких военных дислоцирована в литовской Рукле. Менее 80 км отделяет от российской территории главную польскую военно-морскую базу в Гдыне. Там базируются ракетные корабли и подводные лодки, морская авиация. Теперь в случае военной угрозы эти объекты могут оказаться под прицелом новых российских РСЗО.

Поставка в Калининград «Смерчей» обезопасит регион от посягательств соседей. Это серьезная система, у сопредельных стран вряд ли появится желание испытать ее работу на себе , подчеркнул Владимир Анохин.

Дальнобойный «Смерч»

Получившая новую технику артиллерийская бригада входит в состав 11-го армейского корпуса береговых войск Балтфлота, созданного в 2016 году. Сейчас ее активно усиливают. В прошлом году на вооружение формирования поступили 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С». Замена «Градов» на новые РСЗО в несколько раз повысит огневые возможности бригады. Для сравнения: залп одной боевой машины «Смерч» поражает площадь 67 га на дальности от 20 до 120 км. «Град» накрывает площадь в 4 га на расстоянии до 20 км, а модернизированными ракетами — до 40 км.

Смерч_2 РСЗО «Смерч» во время демонстрационного показа военной техники в рамках IX Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Для боевого развертывания нового комплекса достаточно всего трех минут. Стрельба может вестись как одиночными снарядами, так и залпом, на который уходит всего 38 секунд. Запуск снарядов осуществляется из кабины боевой машины или с помощью выносного пульта , что позволит экипажу открыть огонь, спрятавшись в полевом укрытии.

Буквально через минуту после стрельбы батарея будет готова к маршу, что позволит уйти от ответного удара артиллерии врага. Такие возможности особо востребованы в районах, где противник активно ведет контрбатарейную борьбу.

Оборонные возможности

«Смерч» незаменим при оборонительных действиях. Он уничтожит любую цель: от скопления живой силы до укреплений, аэродромов или позиций ПВО. В прибрежных районах точный удар РСЗО поможет ликвидировать скопления десантных средств или силы уже высадившегося на берег противника.

Для РСЗО разработана широкая линейка 300-миллиметровых реактивных снарядов. На вооружении стоят моноблочные или кассетные боеприпасы, имеющие осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные, термобарические и другие головные части. В частности, есть снаряды для противотанкового минирования местности. Быстрая установка такого заграждения сорвет наступление противника и даст возможность перегруппировать свои войска.

«Смерчи» имеют дальнобойные и высокоточные снаряды, что позволяет им в ряде случаев заменить на поле боя оперативно-тактические ракетные комплексы. Такой корректируемый реактивный снаряд с осколочно-фугасной или кассетной головной частью может поражать цели на расстоянии в 120 км. Именно их используют против штабов противника.

Смерч_3 РСЗО «Смерч» во время военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Найти объекты, корректировать огонь и оценить ущерб от огневого налета «Смерчу» помогут беспилотники. В распоряжении Балтфлота и береговых войск есть дроны «Орлан-10» и «Форпост». Последний имеет солидный запас топлива и может действовать в радиусе до 250 км от расположения базы, развивать скорость более 200 км/ч и находиться в воздухе до 17 часов. У «Орланов-10» дальность полета под управлением оператора составляет 120 км, а в автономном режиме — до 600 км.

«Смерч» давно получил боевое крещение. В Сирии их применяют правительственные войска. Причем на самых важных направлениях — в частности, их задействовали в боях за Пальмиру.