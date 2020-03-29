 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Выбить залпом: в Калининграде появились новые реактивные системы

Артиллеристы береговых войск Балтийского флота получили дивизион РСЗО «Смерч»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Выбить залпом: в Калининграде появились новые реактивные системы
2020-03-25 19:53:55">
2020-03-25 19:53:55
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В состав дислоцированной в Калининграде артиллерийской бригады вошел дивизион сверхдальнобойных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч». Эти орудия могут с особой точностью поражать позиции ракет средней дальности, а также объекты обороны противника. Эксперты отмечают, что у противовоздушной обороны НАТО нет возможностей перехватить «Смерчи». Таким образом, РСЗО стали симметричным ответом на наращивание мощи альянса в Прибалтике и Восточной Европе.

Мощнее «Градов»

«Торнадо» после «Града»: Минобороны укрепило юг реактивной артиллерией
Новейшая система залпового огня поступила в войска Южного военного округа

Системы залпового огня «Смерч» поступили на вооружение 244-й отдельной Неманской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова артиллерийской бригады в конце прошлого года. Сейчас солдаты и офицеры осваивают новую технику, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Эти более мощные и дальнобойные реактивные системы пришли на смену РСЗО БМ-21 «Град».

Дальность стрельбы до 120 км и мощь боеприпасов «Смерчей» позволят надежно прикрыть Калининградскую область. Их размещение в этом регионе вполне оправданно, считает вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

— Все системы вооружения в зоне досягаемости РСЗО, которые будут развернуты против нас на территории сопредельных государств, отныне могут быть быстро уничтожены, — рассказал «Известиям» эксперт. — И противоракетная оборона (ПРО) США в Польше окажется бесполезной, она не отразит удар новых РСЗО.

Смерч_1
РСЗО БМ-21 «Град» во время стрельбы

РСЗО БМ-21 «Град» во время стрельбы

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Сейчас в Польше, в нескольких десятках километров от российской границы, размещены два крупных контингента НАТО. В Эльблонге с 2017 года сформирована многонациональная дивизия «Северо-Восток», там находится ее штаб и боевые части. В Ожише расквартирована одна из четырех межнациональных боевых групп альянса, созданных в 2016 году для «сдерживания России», которая находится под командованием США.

Отряд заметит всех: морские базы на Камчатке прикроет «умная» ПВО
Мобильные отряды С-400, «Панцирей» и «Шилок» защитят от ударов с воздуха субмарины проекта «Борей»

Помимо этого аналогичная группа под командованием немецких военных дислоцирована в литовской Рукле. Менее 80 км отделяет от российской территории главную польскую военно-морскую базу в Гдыне. Там базируются ракетные корабли и подводные лодки, морская авиация. Теперь в случае военной угрозы эти объекты могут оказаться под прицелом новых российских РСЗО.

Поставка в Калининград «Смерчей» обезопасит регион от посягательств соседей. Это серьезная система, у сопредельных стран вряд ли появится желание испытать ее работу на себе, подчеркнул Владимир Анохин.

Дальнобойный «Смерч»

Получившая новую технику артиллерийская бригада входит в состав 11-го армейского корпуса береговых войск Балтфлота, созданного в 2016 году. Сейчас ее активно усиливают. В прошлом году на вооружение формирования поступили 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С». Замена «Градов» на новые РСЗО в несколько раз повысит огневые возможности бригады. Для сравнения: залп одной боевой машины «Смерч» поражает площадь 67 га на дальности от 20 до 120 км. «Град» накрывает площадь в 4 га на расстоянии до 20 км, а модернизированными ракетами — до 40 км.

Смерч_2
РСЗО «Смерч» во время демонстрационного показа военной техники в рамках IX Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле

РСЗО «Смерч» во время демонстрационного показа военной техники в рамках IX Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Для боевого развертывания нового комплекса достаточно всего трех минут. Стрельба может вестись как одиночными снарядами, так и залпом, на который уходит всего 38 секунд. Запуск снарядов осуществляется из кабины боевой машины или с помощью выносного пульта, что позволит экипажу открыть огонь, спрятавшись в полевом укрытии.

Одним Махом: Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет
Новым сверхдальнобойным боеприпасом оснастят перехватчик МиГ-31

Буквально через минуту после стрельбы батарея будет готова к маршу, что позволит уйти от ответного удара артиллерии врага. Такие возможности особо востребованы в районах, где противник активно ведет контрбатарейную борьбу.

Оборонные возможности

«Смерч» незаменим при оборонительных действиях. Он уничтожит любую цель: от скопления живой силы до укреплений, аэродромов или позиций ПВО. В прибрежных районах точный удар РСЗО поможет ликвидировать скопления десантных средств или силы уже высадившегося на берег противника.

Для РСЗО разработана широкая линейка 300-миллиметровых реактивных снарядов. На вооружении стоят моноблочные или кассетные боеприпасы, имеющие осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные, термобарические и другие головные части. В частности, есть снаряды для противотанкового минирования местности. Быстрая установка такого заграждения сорвет наступление противника и даст возможность перегруппировать свои войска.

«Смерчи» имеют дальнобойные и высокоточные снаряды, что позволяет им в ряде случаев заменить на поле боя оперативно-тактические ракетные комплексы. Такой корректируемый реактивный снаряд с осколочно-фугасной или кассетной головной частью может поражать цели на расстоянии в 120 км. Именно их используют против штабов противника.

Смерч_3
РСЗО «Смерч» во время военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади

РСЗО «Смерч» во время военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Карманный «Искандер»: военные получат высокоточные ракетные комплексы
Пусковые установки ВТРК можно будет размещать на бронеавтомобилях

Найти объекты, корректировать огонь и оценить ущерб от огневого налета «Смерчу» помогут беспилотники. В распоряжении Балтфлота и береговых войск есть дроны «Орлан-10» и «Форпост». Последний имеет солидный запас топлива и может действовать в радиусе до 250 км от расположения базы, развивать скорость более 200 км/ч и находиться в воздухе до 17 часов. У «Орланов-10» дальность полета под управлением оператора составляет 120 км, а в автономном режиме — до 600 км.

«Смерч» давно получил боевое крещение. В Сирии их применяют правительственные войска. Причем на самых важных направлениях — в частности, их задействовали в боях за Пальмиру.

В Калининградской области сейчас активно размещают оборонительное вооружение. Например, там планируют развернуть новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер», которая способна засечь взлет самолетов, а также запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов на расстоянии в 3 тыс. км. Радиус работы РЛС позволит просматривать воздушное пространство всей Европы, включая Великобританию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Искандер» стал морским убийцей
Ракетная бригада Южного военного округа впервые провела учебные пуски по надводным целям
Отряд не заметят: Арктику защитят маневренные группы с «Бастионами»
Дальнобойные противокорабельные ракетные комплексы возьмут под контроль северное побережье страны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020