Отряд заметит всех: морские базы на Камчатке прикроет «умная» ПВО
Стратегический подводный флот России спрятали под зенитным «зонтиком». Места базирования ракетоносцев «Борей» на Камчатке стала защищать уникальная интегрированная система управления противовоздушной обороны. Она объединяет в единую сеть все средства ПВО, имеющиеся на полуострове. Начиная от войсковых артиллерийских и ракетных установок типа «Стрела-10» или «Шилка» и заканчивая зенитными комплексами кораблей, а также наземными системами С-400 «Триумф», отметили эксперты.
Щит для ракетоносцев
Новая интегрированная система управления ПВО Камчатки прошла проверку в начале марта, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Новинка в режиме реального времени отслеживает любые цели — гиперзвуковые летательные аппараты, крылатые ракеты, дроны и т.д. После чего распределяет цели между силами противовоздушной обороны.
Для эффективного отражения атаки, в которой будут задействованы современные средства нападения, необходимо объединить все средства ПВО–ПРО в единый контур, считает бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.
Экипаж атомного подводного ракетоносеца «Александр Невский» проекта 955 «Борей» в пункте постоянной дислокации ЗАТО Вилючинск на Камчатке
— Все командные полномочия в таком случае находятся в руках начальника ПВО района, — рассказал эксперт «Известиям». — К нему стекаются данные от дежурных РЛС не только ПВО, но и авиации, пограничников и ВМФ, включая корабельные. В результате он имеет максимально полную и объективную картину происходящего. Единоначалие необходимо для того, чтобы при отражении атаки противника все средства противовоздушной обороны были задействованы максимально эффективно.
На Камчатке ПВО сосредоточит свое внимание в первую очередь на военно-морских базах, чтобы надежно прикрыть стратегические ракетоносцы. Эти корабли гарантируют наш ответный удар по любому агрессору, резюмировал Айтеч Бижев.
В частности, речь идет о базе атомных подводных лодок в Вилючинске. Там же может расположиться и «оружие возмездия» — атомные беспилотники «Посейдоны».
Водоплавающая «Шилка»
На полуострове сейчас активно отрабатывают действия мобильных групп ПВО–ПРО. На учениях отряды защищали важные объекты от ударов с воздуха. Были задействованы боевые машины ЗРК «Стрела-10» и ЗСУ «Шилка» в различных сочетаниях вместе с ЗРПК «Панцирь-С1», комплексами РЭБ и вооружением надводных кораблей. Все огневые средства находились под руководством единого командира, как на территории Камчатки, так и за ее пределами — в зоне ответственности Тихоокеанского флота (ТОФ).
При составлении сценария учений учитывался опыт боевых действий средств отечественной ПВО в Югославии и Сирии. Однако не обошлось и без экспериментов — боевую технику применяли с поправкой на местные условия. В частности, на одном из судов ТОФ установили ЗСУ «Шилка». Несмотря на сложности, связанные с размещением и закреплением 20-тонной машины, а также сильную качку, экипаж уверенно уничтожил световую мишень, имитирующую вертолет противника.
ЗСУ «Шилка» во время учений
— Создание разнородных групп ПВО позволит создать глубоко эшелонированную оборону нужного района, — пояснил Айтеч Бижев. — Сейчас отработке таких действий отводится много учебного времени. Причем в единую огневую систему объединяются как корабельные, так и наземные средства ПВО и ПРО.
Цели и роли при таком взаимодействии строго распределены. На дальних подступах воздушную группировку противника должны встретить ракеты С-400 «Триумф» или комплексы С-300 и С-350. Они могут поразить объекты на расстоянии до 400 км. Эти системы ПВО способны эффективно отражать массированные налеты в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления, и в самых сложных погодных условиях. «Четырехсотки» займутся еще и уничтожением баллистических ракет и самолетов.
Но тратить ракеты «Триумфов» на небольшие цели — расточительно. В таком случае в дело должны будут вступить комплексы ПВО среднего и ближнего радиуса действия — например, «Торы», «Буки» или ракетно-пушечные «Панцири». Последние несколько лет активно отрабатывали совместные действия с С-400 и С-300 всех модификаций.
Боевой расчет зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на дежурстве
«Панцирям» предстоит «охота» на крылатые ракеты, вертолеты и беспилотники всех классов. Они же будут отвечать за сохранность дорогостоящих «трехсоток» и «четырехсоток», которые составляют костяк ПВО. Комплексы получили боевое крещение в Сирии, где состоят на вооружении не только российской, но и сирийской армии.
Первые «Панцири» были развернуты на авиабазе Хмеймим в 2015 году. Только в декабре 2017 года они отразили две массированные атаки террористов. А за первые два года боевой работы в Сирии, по официальным данным, ими было сбито 54 ракеты РСЗО и 16 дронов террористов.
В ближнем бою свое слово скажут зенитчики Сухопутных войск. В их распоряжении есть, например, ракетные комплексы «Оса», которые способны уничтожать цели на дальности до 10 км. А самоходные установки «Шилка» смогут бороться с низколетящими целями в ближнем бою. Их счетверенные 23-мм пушки обрушат на противника шквал огня — более 3 тыс. выстрелов в минуту.
ЗРПК «Панцирь-С1» во время отражения авиаудара условного противника
Все перечисленные комплексы ПВО установлены на высокопроходимые шасси, что позволяет совершать марш-броски по пересеченной местности. Установки также можно перебрасывать воздушным, железнодорожным или водным транспортом. Это позволит не только максимально быстро усилить тот или иной район, но и использовать технику из засад. Их организовывают в ущельях или в устьях рек, где самолеты противника стараются незаметно подобраться к цели на минимальной высоте.
Ранее «Известия» сообщали, что в Крыму развернута автоматизированная система управления, которая объединяет в боевой контур все средства ПВО и авиацию полуострова. Под единое управление перешли истребители, бомбардировщики, штурмовики, боевые вертолеты, беспилотники, а также комплексы ПВО и радары.